Továbbra is tartja az első helyét a Jászjákóhalma – galériával

A Jászjákóhalmi KSE újabb fontos sikert aratott a vármegye III. osztály 17. fordulójában, így továbbra is vezeti a bajnokságot. A Nagyiván és a Kőtelek szintén begyűjtötte a három pontot, ezzel tartják a lépést az éllovassal. A Jászágó legyőzte az Jászszentandrás csapatát, a Kétpó viszont hazai pályán maradt alul az Öcsöddel szemben.

A Jászentandrás megint pont nélkül maradt a vármegye III.-ban

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Vármegye III., 16. forduló

A bajnoki címre hajtó Jászjákóhalma rendkívül izgalmas mérkőzésen aratott 4–3-as győzelmet a Bánhalma otthonában, és ezzel továbbra is őrzi hárompontos előnyét a tabella élén. A második helyen álló Nagyiván könnyedén gyűjtötte be a három pontot, miután hazai pályán 6–0-s diadalt aratott a Berekfürdő felett. A dobogó harmadik fokán álló Kőtelek is hozta a kötelezőt: a Kengyel vendégeként aratott magabiztos 3–0-s sikert. A Jászágó saját közönsége előtt győzte le 2–0-ra a Jászszentandrás együttesét.A forduló egyetlen vendégsikerét az Öcsöd könyvelhette el, amely a Kétpó otthonában aratott 3–0-s győzelmet.