Sípoló rakéták repültek – Szolnokon robbantottak az U14–U16 atléták

Csaknem 850 nevezés érkezett a 2025-ös U14, U15 és U16 Keleti Területi Liga Verseny első fordulójára, melyet a szolnoki Véső Úti Atlétikai Központban rendeztek meg május első hétvégéjén. A Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola fiatal atlétái kiemelkedően szerepeltek, összesen 20 dobogós helyezést és számos egyéni csúcsot értek el. A hazai rendezésű, kiemelt utánpótlásviadalon az U14, U15 és U16 korosztály atlétái versenyeztek egymással a keleti régió legjobbjai közül.

A szolnoki fiatalok robbantottak a a Véső úti sportpályán a hétvégi atlétika versenyen

Fotó: Facebook / Szolnoki Sportcentrum

Atlétika – U16, U15 és U14 Területi Liga Verseny 2025 - Keleti terület - 1. forduló

A két nap során 850-nél is több nevezés futott be, ami jól mutatja a sportág népszerűségét és a verseny rangját. A Szolnoki Sportcentrum fiatal atlétái szinte minden számban érdekeltek voltak, és nemcsak létszámban, hanem eredményességben is kimagaslót nyújtottak. Az egyesület versenyzői 7 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek, emellett számos pontszerző helyezést, egyéni csúcsot és szezonbeli legjobbat jegyeztek.

A fiúknál a 2011-es születésű Kézsmárki Gergő 12.62 másodperces egyéni csúccsal nyerte a 100 méteres síkfutást az U15-ös korosztályban. Duka Bendegúz két számban is remekelt: bronzérmes lett ötösugrásban, míg sípoló rakétahajításban magabiztosan győzött, 46.57 méteres eredménnyel. Az U14-esek között Fodor-Csörögi Kolin több dobószámban is dobogóra állhatott: gerelyhajításban ezüst-, míg sípoló rakétával és diszkosszal pontszerző lett. A lányok közül Báldos Lilien Zoé vitte a prímet az U16-osok mezőnyében: 80 méteres gátfutásban és távolugrásban is aranyérmet szerzett, ötösugrásban negyedik lett. Miskolczi Anna az U15-ös korosztály magasugrását nyerte meg 1.43 méteres egyéni csúccsal.

A legfiatalabbak között (U14) Karancsi Veronika a 60 méteres gátfutásban nem talált legyőzőre, míg Simon Kitti súlylökésben és diszkoszvetésben is ezüstérmet szerzett. A gerelyhajításban Kusmiczki Lia Zamira 30,40 méteres szezoncsúccsal lett első. A jövő atlétái már most megmutatták magukat A verseny nemcsak a fiatal atléták számára nyújtott remek megmérettetési lehetőséget, de a régió edzői és sportvezetői számára is visszajelzést adott a felkészítés hatékonyságáról. A Szolnoki Sportcentrum eredményei jól mutatják az elvégzett munka minőségét – a sportiskola szakmai háttere, valamint az edzők elhivatottsága kézzel fogható formát öltött a dobogós helyezésekben és az egyéni rekordok sorában.