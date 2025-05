Meglepő CVSE vereség a fővárosban

A Pásztor Mátyás és Farkas Zalán nélkül felálló Ceglédi VSE csapata meglepően sima vereséget szenvedett az ELTE BEAC otthonában, ám így is őrzi negyedik helyét a tabellán.



Ceglédi VSE vereséget szenvedett a fővárosban

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

ELTE-BEAC - Ceglédi VSE 12-7 (2-4, 4-1, 4-1, 2-1)

Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, vezette: Ercse Norbert, Donauer Márk dr.

Cegléd: Hörömpő - Magyar B., Turcsányi 2, dr. Simon 2, Balogh M., Reményi 1, Rajna 1. Csere: Hajdú, Pataki 1, Szabó P., Szabó R., Leé, Gujka, Bojer. Edző: Sűrű Dezső.

Gól - akcióból: 26/10, ill. 20/4.

Gól - büntetőből: 0/0, ill. 3/1.

Gól - emberelőnyből: 4/1, ill. 8/2.

Előnyből, büntetőből, és akcióból is betalált az első negyedben a CVSE és két gólos előnyre tett szert. A folytatás azonban már korántsem sikeredett ilyen eredményesre, a következő két játékrészt egyaránt három góllal nyerte meg az egyetemi gárda. A második felvonás végén vette át a vezetést, amit már egyszer sem adott ki a kezéből. A harmadik játékrész elején kapust cserélt a pályaválasztó, akinek a hálójába jóformán nem tudott gólt lőni a Cegléd. Büntetők, ziccerek is kimaradtak, a korábbi meccseken látott jó játékát nem volt képes megismételni a vendég együttes. Az utolsó felvonására négy gólos hazai előnnyel mentek neki a csapatok, amit még tovább is növelt az ELTE-BEAC és meglepő, de megérdemelt győzelmet aratott.

Sűrű Dezső: Nagyon akart és szeretett volna győzni csapatunk, ám döntőnek bizonyult, hogy az ellenfél csereként beállt kapusának szinte nem tudtunk gólt lőni. Büntetőket és emberelőnyös helyzeteket is hárított, alaposan kifogott rajtunk, nagy részben ennek tulajdonítom a vereségünket.