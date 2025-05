Csikós Zsóka újabb parádés győzelme a szegedi válogatón

Azt tudni a kajakos hölgyeknél, hogy Csipes Tamara pihenőévet tart, valamint a lábsérüléssel bajlódó Gazsó Dorka sem állt rajthoz. A középfutamok során Kiss Blanka kiesése jelentette a meglepetést. A döntőben Lucz Anna és Rendessy Eszter került a középső pályákra a Matyi-éren, de ott volt a mezőnyben Fojt Sára, Pupp Noémi, Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Gombás Alíz és Bársony Ottília is.

Jogos a szolnoki Csikós Zsóka öröme, hiszen az ötszáz méteres olimpia távon sem talált legyőzőre

Forrás: kajakkenusport.hu

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a válogató rajtját Lucz Anna (UTE) és Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia) kapta el a legjobban, de féltávhoz érve megérkezett melléjük Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) és Pupp Noémi (Atomerőmű SE) is. Százötven méterrel a vége előtt Pupp vezetett kevéssel, de közben Csikós Zsóka és Rendessy Eszter is megindította a hajóját. Az utolsó méterekig kiélezett volt a küzdelem, végül Csikós Zsóka bírta a legjobban a végét, megelőzve a második Rendessy Esztert (UTE) és a bronzérmes Pupp Noémit.

– Boldog vagyok, hogy két számot is meg tudtam nyerni Szegeden – kezdte Zsóka. – Nagyon kemény pálya volt, de úgy készültem, hogy hosszú lesz és az kedvez nekem. Nem sok maradt bennem – az edzőm mondta, hogy közben voltam még hatodik is –, én közben csak Noémit és Annát néztem mellettem, így a végén próbáltam nagyot menni. Teljesen átalakult most a szezon számomra, a maratoni táv helyett a síkvíz került hirtelen előtérbe. Szerintem annak köszönhetem ezt a formát, hogy ifi és U23-as fiúkkal tudtam készülni, közben gyorsítani tudtam a lányokkal is. Edzőimmel Mórocz Istvánnal és Tóth Petrával nagyon jól összeraktuk a felkészülést, amelynek meg is lett az eredménye.

Csikós Zsóka mellett a férfiak versenyére is érdemes volt figyelni

A férfi kajakosok 500 méteres versenyét Nádas Bence (Szeged) nyerte, mögötte Varga Ádám (FTC) lett a második, Kopasz Bálint (Győri VSE) a harmadik, míg a szolnoki kötődésű, Tamási Zsombor (MTK) a negyedik helyen végzett.