Egyenlített a JKSE, szerdán fog eldőlni a párharc

A két együttes az aktuális évadban immár negyedszer találkozott egymással, háromszor is az Óbudaiak nyertek, most azonban megtőrt a jég, a Jászberényi KSE izgalmas csatában diadalmaskodott.

Dékány Imre (labdával), a Jászberényi KSE játékosa jól játszott és fontos triplát dobott a végjátékban

Fotó: Pesti József/MW-archív

Jászberényi KSE–Óbudai Kaszások 84–76 (23–25, 23–16, 16–20, 22–15)

Jászberény 300 néző. V.: Gruber N., Földesi M., Fajszi Zs.

Jászberény: KINNEY 26/9, Boka-Magó 5, Oroszi, CSABA GY. 19/6, Pintér D. 9/3. Csere: ZSÓK 14/3, DÉKÁNY 11/3, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

Óbudai Kaszások: BOROS M. 15/6, Varsányi 3/3, Lakosa 5, Radics, SWANSON 26, Csere: BAGÓ 16, Madár 5/3, Szabó D. 3/3, Szántó 2, Hajdú G. 1, Balázsi. Edző: Gedei Tibor. Az első negyedben fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban viszont a JKSE vette át a vezetést, James Kinney és Pintér Dávid triplája is célba ért. Majd kisvártatva Csaba György is betalált. A félidő végén ötpontos hazai előnyt regisztráltak a jegyzőkönyvbe, 46–41.

A fordulás után folytatásban a fővárosiak az amerikai erőcsatár, Kevin Swanson pontjaival tartották a lépést, sőt a negyed végén már csak egy pont volt a hátrányuk. A záró felvonásban azonban átvették a vezetést a vendégek, ráadásul Csaba György megkapta a második technikai hibáját, így kivált a játékból. A 38. percben még kétponttal járt előrébb az óbudai gárda, a végjáték azonban a berényieknek sikerült jobban, 74–76-os állást követően a JKSE egy tíz nullás etapot produkált, és ezzel megnyerte a meccset.

Így látták a szakemberek a meccset

Szarvas Gábor, a Jászberény edzője: – Azt gondolom, hogy egy ilyen playoff sorozatban minden mérkőzés összefüggésben van az előző találkozóval. Isten igazából volt egy tervünk az első mérkőzésre, amivel szerettük volna azt megnyerni. Akkor még sok hiba csúszott a játékunkba. Ezeket szerettük volna ma elkerülni, ezt gyakoroltuk az elmúlt két nap során. Tehát nem készültünk semmi újjal, a tervezett játékot valósítottuk meg most sokkal jobban. Elsősorban a védekezésünket kellett rendbe tenni, s ez meg is hozta számunkra a győzelmet. Voltak persze még hibáink, s ebben szeretnénk tovább javulni a harmadik mérkőzésen. Ahogy ellenfelünk, úgy mi is szeretnénk a 9. helyért játszani, de ez csak a legközelebbi csata győztesének adatik meg.