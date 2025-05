Szavazz a gyerekek inspiráló edzőjére – Szekeres Szilvia a Mosoly-díj jelöltje!

A Magyar Úszó Szövetség idén is meghirdette a Mosoly-díjat, amelyet olyan úszásoktatók és utánpótlásedzők kaphatnak meg, akik fáradhatatlanul dolgoznak a legfiatalabbak fejlődéséért – sokszor a nyilvánosságtól távol. A díj célja, hogy reflektorfényt irányítson azokra a példamutató szakemberekre, akik az úszósport alapjait adják tovább napról napra. A jelöltek között ott van Szekeres Szilvia, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola úszóedzője is, aki 2006 óta tevékenykedik a sportágban. Kezdetben úszásoktatással foglalkozott, majd fokozatosan vált a versenyúszás aktív részévé. Versenyzői valamennyi hazai versenyen jelen vannak, több tanítványa országos bajnoki címet szerzett az elmúlt években.

Szekeres Szilvia a A Szolnoki Sportcentrum Mosoly díj jelöltje

Fotó: hunswim.com

Mosoly-díj 2025

Szilviát szakmai hitelessége mellett az embersége és elhivatottsága miatt is sokan választják. Szolnokra nemcsak a megyéből, de más városokból és Budapestről is érkeznek fiatalok – kifejezetten miatta. Folyamatosan jelen van versenyeken, edzőtáborokban, és aktív szerepet vállal azok szervezésében is. A sportolói pályák indulása mindig az első edzőknél kezdődik. Nem véletlen, hogy Hosszú Katinka is megemlékezett nagyapjáról és első mesteréről, Bakos Lászlóról, akitől élete legfontosabb útravalóit kapta. Egy 2023-as posztjában ezt írta:

„Én keltem hajnalban, de hogy ez nem csak szenvedés volt – Neki köszönhetem.

Én úsztam a hosszakat, de hogy ez játék volt – Neki köszönhetem.

Az érmeket az én nyakamba tették, de – ezeket Neki köszönhetem.”

(Forrás: Hosszú Katinka hivatalos Facebook-oldala)

Ez a szellemiség tükröződik Szekeres Szilvia munkájában is: építkezés, következetesség, emberség. Ezek a Mosoly-díj valódi értékei.