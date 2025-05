Közeleg a szezonhajrá, de még semmi nem dőlt el

NB III. Dél-Keleti csoport:

Kecskeméti TE II. (13.)–Tiszaföldvár SE (9.)

Vasárnap 11.00

Jól kezdte a tavaszt a Tiszaföldvár, az első négy mérkőzésén még gólt sem kapott. Az utolsó három alkalommal viszont vereséget szenvedett, de a bennmaradást remélhetőleg így sem veszélyeztetik a hátralevő fordulók. Egy megnyugtató győzelem azért így is szükséges lehet, erre pedig jó alkalom kínálkozhat akár már a vasárnapi matinén is. Legutóbb a Pénzügyőr ellen szerencsétlen vereséget szenvedett a gárda, több helyzetet is elhibáztak játékosaik, az utolsó pillanatban viszont az ellenfél betalált Krnács Richárd kapujába. Hét végi ellenfelük zsinórban harmadik meccsén sem talált legyőzőre és elkerült a kieső pozícióból. Nem lesz tehát egyszerű dolga a tiszazugiaknak, ám továbbra is érvényes: egy esetleges siker tagságuk meghosszabbítását jelentené. Hátravan még egy elmaradt találkozó is, az ESMTK elleni meccsüket többszöri halasztás után jövő szerdán bonyolítják le.

Martfűi LSE (12.)–Gyulai Termál FC (3.)

vasárnap 17.00

Mindössze négy pont az idei termése a Martfűnek, ehhez pedig mindenképp szerezni kellene még néhányat a bennmaradáshoz. A tabellán egyre lejjebb ereszkedik az együttes, de a BKV Előre elleni legutóbbi mérkőzésen már pislákolt némi fény az alagút végén. A góllövéssel viszont továbbra is hadilábon áll az együttes, enélkül pedig nem lehet mérkőzést nyerni. Ki fog itt betalálni, tehetik fel a játékosok is egymásnak a kérdést, hiszen Kriska Norbert sérülése után úgy tűnik senki nem képes átvenni szerepét. Ráadásul a másik korábbi gólfelelős Kinyig Milán sem tudott még tavasszal gólt lőni. Gyuláról ősszel sikerült pontot rabolni, ezt a bravúrt nehéz lesz megismételni, hiszen ellenfelüknek még az első helyre is van esélye.



Szolnoki MÁV FC (16.)–Szegedi VSE-G-Falc KFT. (6.)

vasárnap 17.00

Mozgalmas napokat él át mostanában a Szolnoki MÁV felnőtt csapata. A gyenge tavaszi szereplés okozta helyzetet a vezetőség részéről kiadott közlemény még válságosabbá tette, mely szerint fennáll a veszélye annak, hogy a következő szezonban visszaléptetik csapatukat a bajnokságtól. Erre jött még a Tiszakécske elleni történelmi tizenegy gólos vereség, majd a hét eleji edzőmenesztés. Horváth Csaba helyét két rutinos, ám a szakmában még kevésbé tapasztalt játékos, Lengyel Béla és Tisza Kálmán vette át, elődjük meglehetősen nehéz örökségével. A két fiatal trénernek négy mérkőzésnyi ideje maradt arra, hogy benntartsák a jelenleg utolsó helyezett csapatukat az NB III-ban. Munkához is láttak azonnal, reményeik szerint a kilátogató szurkolók már vasárnap láthatják, hogy milyen elképzeléssel lépnek pályára. Előbbi a kispadon, utóbbi pedig a pályán igyekszik majd győzelemre segíteni társait a Szegedi VSE ellen.