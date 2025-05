NB III: Dráma, rekord, meglepetés – így készülnek csapataink a finisre

Három fordulóval az NB III-as bajnokság befejezése előtt még sok a megválaszolatlan kérdés az Észak-Keleti és a Dél-Keleti csoportban egyaránt. Előbbiben nagyon jól áll továbbra is a szénája a listavezető Karcagnak, de Cigándon is nyernie kell pozíciója megtartásához. Tiszafüreden a negyedik hely a terv, ehhez viszont Nyíregyházáról három pont szükségeltetik. A másik csoportban egészen más célokért szállnak harcba csapataink a hét végén. A Martfűnek most már muszáj eredményesen játszania, a Szolnoknak meg kell ismételnie a Szeged ellen látott futballját, a Tiszaföldvár viszont már páholyból nézheti riválisai harcát a bennmaradásért.

A Karcag most idegenben vehet revansot a Cigánd ellen az NB III. 28. fordulójában.

Fotó: Nagy Balázs

NB III. 28. forduló

Észak-Keleti csoport

Nyíregyháza Spartacus II. (11.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (6.)

Nyíregyháza, vasárnap 11 óra

Két olyan csapat találkozik a vasárnapi matinén, akik közül egyik sem tündököl tavasszal. A Tiszafüred közel ötven százalékos mérleggel bír ezen időszak alatt, legutóbbi győzelme a már kiesett Mátészalka ellen azért kölcsönözhet számukra némi önbizalmat. Szükség is lenne erre, mert bizonyára nem mondtak le a negyedik helyről sem, ami azért nem elérhetetlen számukra. De nem is egy könnyen megoldható feladat, hiszen az utolsó két mérkőzésen a Karcagot üldöző DEAC és a Putnok lesznek a Facultas ellenfelei. Mostani riválisuk viszont mindössze öt pontot szedett össze idén, igaz ebből az egyiket a listavezető nagykunságiak otthonából rabolták el. A nyírségiek egyre lejjebb sodródtak a tabellán, ám sorsuk függ az első csapatuktól is, akiknek az első osztályban maradása is kérdéses. A vendégek keretében Aranyos Mózes ezúttal nem játszik, Kalmár Ferenc pedig továbbra sem bevethető.

Bacsó Beton (Cigánd 7.)–Karcagi SE (1.)

Cigánd, vasárnap 17 óra

Sorba nyerte rangadóit az elmúlt hetekben a Karcag, de talán a legnehezebb dolga legutóbb volt, a kiesés elől menekülő Füzesabony ellen. Hátrányból kellett fordítania Varga Attila csapatának, a győztes találatot büntetőből szerezték meg röviddel a befejezés előtt. Megharcoltak a sikerért, fogalmazta meg a lényeget értékelésében az edző, a többi már utólag nem számít. Az utolsó három mérkőzése közül talán a legnehezebb következik most számukra, de Cigándra is esélyesként utazik már a nagykunsági együttes. Nem volt ez mindig így, egy évvel ezelőtt a Bacsó Beton még simán nyert Karcagon, de azóta más szelek fújnak a Liget úti sporttelep környéken. Nyírségi ellenfelük azonban veszélyes ellenfélnek számít továbbra is, utolsó három meccsét meg is nyerte, csak a Karcag üldözőitől kapott ki. Jó hír a vendégek háza tájáról, hogy Dan Marius Constantinescu már a csapattal edzett a héten, Vogyicska Bálintot viszont pénteken megműtötték.