Dráma az utolsó három fordulóban: bajnok lehet a Karcag, kieshet a Szolnok – mutatjuk az esélyeket!

Három fordulóval a bajnokság vége előtt térségünk csapatai különböző pályákon mozognak – van, aki aranyéremért, más a bennmaradásért küzd. Az NB III hajrája sosem pusztán statisztika vagy sorsolás kérdése: ilyenkor mutatkozik meg igazán, ki mire képes nyomás alatt. Bár a reflektorfény sokszor inkább a topligákra, a Premier League-re és Szoboszlai Dominikra irányul, az igazi futballdrámák sokszor itt, az alsóbb osztályokban zajlanak. Többször leírtuk már, hogy vármegyénk két csoportban is érdekelt képviselői nagyon különböző utat futottak be ebben a bajnokságban. Az idei pontvadászat zárása előtt arra voltunk kíváncsiak, hogy mit kínálhat számukra a hajrá, milyen esélyeik vannak céljaik beteljesítésére. A csapat neve előtt a jelenlegi helyezési számukat tüntettük fel, valamint a hátralevő fordulók párosításait tettük közzé. Lássuk, mire számíthatunk a zárófordulókban.

Varga Attila irányítása alatt a Karcagi SE az NB III egyik legkiegyensúlyozottabb csapatává nőtte ki magát.

Fotó: Nagy Balázs

NB III. Észak–Keleti csoport

Karcagi SE

1. Karcagi SE 61 pont (59–24)

2. DEAC 58 pont (42–22)

3. Putnok FC 57 pont (58–23)

Tulajdonképpen a három évvel ezelőtti feljutása óta kacérkodik a bajnoki cím megnyerésének gondolatával a Karcag együttese, de csak az idén érett meg a cél beteljesítésére. Varga Attila edző egy éve tartó szerepvállalása, valamint a megfelelő igazolások rávezették a klubot arra az útra, amelynek kitaposása korábban kezdődött már el. Az őszi szezon végén volt először listavezető ebben a bajnokságban a Karcag, a Putnok legyőzése óta viszont már stabilan áll az első helyen csapatuk. A hátralevő három forduló párosítása – noha kétszer is idegenben játszik a gárda – jó esélyeket kínál céljai megvalósítására, vagyis most már egyértelmű, hogy saját maga sorsa felett kizárólag a nagykunsági együttes dönthet. Pontegyenlőség esetén a DEAC–cal szemben jobban állnak a nagykunságiak, hiszen kétszer is legyőzték őket, a Putnokkal viszont vigyázni kell, mert az egymás közti gólkülönbség (3–1, 2–3) a borsodiak számára dönthet.

A Karcag utolsó három fordulójának párosítása:

28. forduló: Cigánd – Karcag

29. forduló: SBTC – Karcag