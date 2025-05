Óriási tiszaföldvári lépés a bennmaradás felé

Az első félidőben még csak mezőnyfölényben futballozott, a másodikban viszont már gólokat is lőtt a Tiszaföldvár csapata Kecskeméten és megnyerte a bennmaradás szempontjából számára oly fontos találkozót. Sikerükkel az újonc tiszazugiak matematikailag ugyan még nem, gyakorlatilag azonban úgy tűnik, hogy meghosszabbították tagságukat az NB III-ban. A Tiszaföldvár nem tudta még bebiztosítani jövő évi tagságát az NB III-ban, a Kecskemét második csapata viszont az utolsó három mérkőzésen szerzett hét pontjának köszönhetően elkerült a kieső zónából. Így még érdekesebb mérkőzésre volt kilátás, bármelyikük győzelme nagy lépést jelentett volna céljaik elérése felé. Egy esetleges döntetlen esetén maradt volna a közöttük lévő négy pont távolság a vendégek javára.

Fotó: Mészáros János

NB III. Dél-Keleti csoport

Kecskeméti TE 1911 II.–Tiszaföldvár SE 1–2 (1–0)

Kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrum, 100 néző, vezette: Erni Edmond Attila (Burján, Havasi-Németh)

Tiszaföldvár: Krnács - SÁGI, Szabó Cs., LESTYÁN, Antman - Bidzilya (Kálmán Sz. 69.), RUZSA (Fehér Zs. 92.), BÓDAI, Mikó - VARGA T. (Hunya 69.), Bojtos (Fődi 77.). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerzők: Murár (19.), ill. Varga T. (46.), Kálmán Sz. (82.)

Már az első félidőben is mezőnyfölényben játszott a vendég Tiszaföldvár, a hazai gárda tudatosan engedte át a teret számukra. A kapu előtt azonban határozatlan volt Brlázs Gábor együttese ebbe az időszakban, a pályaválasztó pedig az egyik kontráját szépen végigvitte és megszerezte a vezetést (1-0). Fordulás után az első támadásából egy szép egyéni villanás nyomán egyenlíteni tudott a TISE (1-1), majd ezután is fölényben futballozott tovább. Uralta a játékot a vendég gárda a folytatásban is, és a mérkőzés vége felé egy szabadrúgás után már nála volt az előny (1-2). Ezt pedig meg is őrizte a lefújásig, sikerével nagy lépést téve célja, a bennmaradás felé.

Brlázs Gábor: – Végig fegyelmezetten játszottunk, mindenki átérezte a mérkőzés jelentőségét. Nem dőlhetünk azonban hátra addig, míg matematikailag nem biztosítjuk helyünket az NB III-as mezőnyben.