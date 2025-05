Az Olaj edzője, Oliver Vidin szerint 25 perc játék után teljesen elveszítették a fókuszt…

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a szakemberek, és a csapatkapitányok, hogyan látták a forró hangulatú mérkőzést? Azzal mindannyian tisztában vannak, még semmi nincs lefutva, ugyanis hétfőn 17.45-kor a Tiszaligeti Sportcsarnokban folytatódik páros csata. Ha az Olaj nyer, akkor tavalyhoz hasonlóan ismét bejut a döntőbe, amelynek már biztos részt vevője, a címvédő szombathelyi Falco KC gárdája.

A piros mezes szolnoki csapatnak semmi sem sikerült a második félidőben Pakson

Fotó: Makovics Kornél/teol.hu

Kosztasz Flevarakisz, az Atomerőmű SE edzője: – Nagyon egyben voltunk, ezen meccsen. Úgy gondolom ma teljesen nyilvánvalóvá vált mennyire hiányzott a csapatból Révész Ádám, még akkor is, ha ma sem tudott száz százalékos teljesítmény nyújtani. A fiúk nagyon jó munkát végeztek, több gólpasszunk, labdaszerzésünk és lepattanók volt, az eladott labdáinkat pedig megpróbáltuk minimalizálni. Mindig elmondom, hogy mennyire erős csapat a Szolnok, de a mai napon nagyon fontos volt, hogy teljes kerettel tudtunk kiállni. Közel 40 percen keresztül kontrolláltuk a játékot, meg tudtuk valósítani azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. A szurkolóink remek hangulatot teremtettek, innen is köszönöm nekik a bíztatást. Folytatjuk a munkát és küzdeni fogunk hétfői mérkőzésen is.

Oliver Vidin, az Olajbányász edzője: – Elismerésen a Paksnak, mert sokkal jobban játszottak, megérdemelten nyertek. Nem voltunk elég koncentráltak, rengeteget hibáztunk, főleg védekezésben. Nem volt meg a megfelelő energiaszint, az ASE több támadólepattanót is szerzett, amit nem engedhetünk meg, hiszen ebben a mutatóban mi vagyunk a liga legjobbjai. Mintegy 25-27 percig nagyjából egál volt a találkozó, aztán teljesen elvesztettük a fókuszt, ezt kihasználta a hazai csapat és megnyerte a találkozót. Ez csak egy mérkőzés volt, semmit nem jelent, hiszen a rájátszásról beszélünk, akkor gondolkodhatunk a következő lépésen, ha megvan a három győzelem. Hétfőn hazai pályán folytatjuk a párharcot.

Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE csapatkapitánya: – Úgy gondolom óriási mérkőzés volt, végre sikerült 40 percen keresztül koncentrálnunk, támadásban jól járattuk a labdát, büszke vagyok az egész csapatra. Ma nagyon egyben voltunk és a legfontosabb, hogy nem adtuk fel, hétfőn mindenképpen nyerni szeretnénk Szolnokon és visszajönni ide az ötödik meccsre. Biztos lehet abban mindenki, hogy mindent meg fogunk tenni az egyenlítés érdekében, hiszen ma is látható volt a küzdés. az akarat. Köszönöm a közönségnek a fantasztikus hangulatot, ez a találkozó a kosárlabdázás népszerűsítésére is jó volt.