A szolnokiak edzője, Oliver Vidin szerint, ez csak egyetlen meccs volt, nem jelent semmit…

Kahlil Dukes, az Atomerőmű SE irányítója: – Túl sok eladott labdánk volt, nehéz megverni egy csapatot, amelynek ennyi extra esélyt adunk a pontszerzésre. A lepattanócsatát is elvesztettük, ráadásul a negyedik negyedben is jobban játszott a Szolnok, ennél sokkal többet kell nyújtanunk kedden idegenben. Úgy érzem kicsit túl érzékenyek vagyunk, amikor nem kapjuk meg a nekünk kedvező fújásokat, és nem megy úgy a játék, ahogyan szeretnénk, ilyenkor sokkal nyugodtabbnak kell lennünk és koncentrálnunk kellene a feladatunkra. Úgy gondolom az a csapat győzött ma, amelyik mentálisan erősebb volt.

Pallai Tamás, az Olajbányász csapatkapitánya: – Köszönjük a szurkolóknak, akik elkísértek bennünket, remek hangulatot teremtettek. Nézői szemmel is egy jó mérkőzés volt, belülről a játéktéren is nagy küzdelem zajlott, sok pontot sikerült dobnunk, ami kiemelkedő teljesítmény, de 88-at kaptunk, ezért úgy gondolom, hogy van még mit finomítani a védekezésünkön. Egyelőre egy meccset nyertünk, nem történt semmi, úgy érzem vetélytársunkban rengeteg van még. Most két lábbal a földön kell maradnunk, szeretnénk még jobban játszani a következő meccsen, csak a keddi találkozóra koncentrálunk.