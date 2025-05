Tátva maradt a zsűri szája az újszászi tánccsoport produkciója láttán

Nemrégiben rendezték meg Debrecenben Az Év Tánca 2025 Matrix Generation Nemzetközi Minősítős és Díjkiosztó Táncművészeti Versenyt. Az újszászi Only Dance tánccsoport 18 táncossal és négy koreográfiával szerepelt. Gyerek és junior korcsoportban, egyéni is csoportos táncokkal is eredményesen versenyeztek, két arany és két gyémánt minősítést nyertek.

Az újszászi Only Dance kapta meg a rangos táncverseny fődíját

Forrás: Beküldött fotó

Az Only Dance tánccsoport eredményei:

Gyerek korcsoport, show tánckategória – Tűzijáték: Arany minősítés

Gyerek korcsoport, modern tánckategória – Teeth: Arany minősítés

Junior korcsoport, open tánckategória, Samu Dóra szóló – MYSTC: Gyémánt minősítés

Junior korcsoport, show tánckategória – Kódolt valóság: Gyémánt minősítés

A debreceni verseny különlegessége, hogy minden évben adott egy téma, amire a táncosok jelentkezhetnek. Az idei verseny témája a „Matrix Generation" volt. A táncosoknak a digitális világ bármely formáját kellett megjeleníteniük, ami a digitalizációhoz és az online térhez kapcsolódik.

A verseny legjobbja kapja az „Az Év Szuperprodukciója” fődíjat, amit idén az Only Dance Kódolt Valóság koreográfiája nyert meg.

A csapat tagjai: Farkas Lia, Molnár Kinga, Rézsó Regina, Samu Dóra, Seres Renáta. Koreográfus: Rézsó Babett.