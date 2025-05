Negyven menetet toltak le az első Sparring Day-en Mezőtúron

Nem csupán edzés, hanem valódi élmény – kezdők és haladók egy páston, az ország minden tájáról. 80 sportoló csapott össze 40 meneten át. A korosztály is vegyes volt: a legfiatalabb résztvevő 7, a legidősebb 50 éves is elmúlt az első Sparring Day rendezvényen Mezőtúron.

40 menet, mindössze 3 óra alatt – ilyen volt az első Sparring Day Mezőtúron

Fotó: Bíró László

Mi az a Sparring Day?

A „sparring day” egy versenyszerű, de tét nélküli felkészülési nap, ahol a sportolók – kezdők és haladók – irányított körülmények között, párokban küzdenek egymással. Ilyenkor nem győzelem vagy vereség számít, hanem a tapasztalatszerzés, az edzői visszajelzés és a fejlődés. A küzdelmek biztonságosak, kontrolláltak, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy versenyhelyzethez közeli szituációkban próbálják ki magukat a résztvevők.

Számokban a Sparring Day Mezőtúron:

14 klub az ország legkülönbözőbb pontjairól – Budapesttől Hajdú-Biharig

Több mint 80 résztvevő sportoló

40 menet, mindössze 3 óra alatt

7 évesektől az 50 felettiekig minden korosztály képviseltette magát

80 fős nézőközönség – szinte annyian figyelték az eseményt, mint ahányan pástra léptek.

A rendezvényt a WFC Hungary Szövetség égisze alatt, a Mezőtúri Atlétikai és Futball Club kick-box szakosztálya szervezte. Bár két másik verseny is nehezítette a részvételt, így is országos jelentőségű eseménnyé nőtte ki magát – a helyszíntől függetlenül. A cél egyértelmű: hagyományt teremteni, és évente legalább egyszer, de akár többször is megrendezni ezt az inspiráló, közösségépítő napot.

A pástra lépők regisztrációkor külön matricát kaptak – „kezdő” vagy „haladó” megjelöléssel –, majd kétszer húsz kétperces menetben mérhették össze tudásukat, egy-egy perc pihenőkkel. A meneteken belül minden szünetnél ellenfelet cseréltek, így rendkívül dinamikus, sokoldalú tapasztalatszerzés valósulhatott meg.

Felkészülés egy nagyobb célra

A Sparring Day nem öncélú program volt: a sportolók így készültek fel a világbajnokságra, melyet május 16–18. között, Baján rendeznek meg, 2025-ben első ízben Magyarországon. A mezőtúri esemény tökéletes lehetőség volt arra, hogy a gyerekek és felnőttek élesben is kipróbálják, mit tudnak – tét nélkül, de maximális intenzitással.