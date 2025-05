Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

Hétvégi sportműsorunkban ezúttal is bőséges a választék: a labdarúgó NB I szombaton három mérkőzéssel folytatódik, vasárnap pedig újabb három összecsapás szerepel a programban. A megyei bajnokságokban is teljes fordulót rendeznek, számos rangadóval. A Forma–1 mezőnye Miamiban versenyez, szombaton sprintkvalifikációval és időmérővel, vasárnap a futammal. Kiemelt figyelem irányul a férfi kosárlabda NB I elődöntőjére is, ahol a Paks és a Szolnoki Olajbányász feszül egymásnak az első mérkőzésen. A röplabda és kézilabda NB II-ben szintén fontos találkozókat rendeznek, a Jászság és a Tisza mente több csapata is pályára lép.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szombati sportműsor

Forma-1: Miami Nagydíj: Sprint kvalifikáció 18.00, időmérő edzés 22.00 (tv: M4 Sport)

Röplabda: NB II: Berettyó–Szolnoki KCSE 18.00

Kosárlabda: Paks–Szolnoki Olajbányász, elődöntő, 1. mérkőzés 19.45 (tv: M4 Sport+)

Labdarúgás:

NB I: Újpest FC–ETO FC Győr 13.00, DVSC–MTK 15.30, (tv: M4 Sport) FTC-Puskás Akadémia 18.00 (tv: M4 Sport+)

Vármegye I: Jánoshida–Tiszaszentimre, Kenderes–Kunszentmárton, Lurkó Focimánia–Rákóczifalva, Szajol–Mezőtúr, Jászapáti–Jászberény 17.00

Vármegye II: Besenyszög–Fegyvernek, Kunhegyes–Jászboldogháza, Tiszajenő–Zagyvarékas 17.00.

Vármegye III: Kengyel–Kétpó, Bánhalma–Nagyiván 17.00.

Röplabda:

NB II: Kunhegyes–PTE-PEAC 13.00, Győr–Kunhegyes 17.00

NB II női: Petőfi SC–Jászsági RK 13.00, Jászsági RK–Petőfi SC 15.00, Nyíregyháza–Jászberény VT 17.00

Vasárnapi sportműsor

Forma–1: Miami Nagydíj: Futam 22.00

Kézilabda: NB II: Makó–Kunszentmárton, Üllő–Túrkeve 17.00

Kosárlabda: NB I/B: Jászberény Óbudai kaszások 18.00

Labdarúgás:

NB I: DVTK–ZTE 13.30, Kecskemét–Nyíregyháza 16.00, Fehérvár–Paks 18.30 (tv: M4 Sport)

NB III:

Észak-keleti csoport: Karcag–Füzesabony, Tiszafüred–Mátészalka 17.00

Dél-keleti csoport: Kecskemét II–Tiszaföldvár 11.00, Martfű–Gyula, Szolnok–Szegedi VSE 17.00.

Vármegye I: Cserkeszőlő–Tószeg, Tiszagyenda–Kisújszállás 17.00

Vármegye II: Újszász–Abádszalók, Jászalsószentgyörgy–JVSE, Tiszászőlős–Tiszapüspöki, Kunmadaras–Túrkeve 17.00.