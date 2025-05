Megtizedelve folytatja a bronzcsatát a szolnoki vízipólócsapat

Megkezdődtek szerdán az éremcsaták, amelyek az egyik fél harmadik győzelméig tartanak. A döntő első találkozóján a címvédő Ferencvárost a vártnál nagyobb küzdelemre késztette a Vasas. Végül nem borult a papírforma, a zöld-fehérek 15–13-ra nyertek, a folytatás szombaton este lesz a Komjádi uszodában. Visszatérve a bronzéremért folyó párharcra, a BVSC 11–7-re legyőzte a szolnoki csapatot. Zerinváry Lóránd, a Szolnoki Dózsa szélsője ekképp nyilatkozott a mérkőzés után.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsának nehéz dolguk lesz a fővárosban is

– Gyengén kezdtünk. Aztán stabilizáltuk a védekezésünket, utána kiegyenlítettük hátrányunkat. Utána történt, ami történt, de egy percig sem adtuk fel és emberhátrányban is csapatként játszottunk. Három győztes meccsig tart a párharc, mindent elkövetünk a következő összecsapásokon is, nem adjuk fel.

Egy biztos nem legjobb előjelekkel készülhetnek a dózsások a folytatásra, hiszen a szerdán este két kiállított játékosukra Kakstedter Bendegúzra és Schmölcz Normanra már nem számíthatnak a folytatásban.

– Mindenki látta, hogy mi történt a mérkőzésen – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, szolnoki csapat edzője. – Egy biztos játékosainknak higgadtabban kell kezelniük a szerdaihoz hasonló kritikus helyzeteket. A többit majd megbeszéljük az öltözőben. Tudtuk eddig is, hogy a BVSC egy jó szerkezetű, erős állományú csapat, a bajnokság előtt nagyon sokan a döntőbe várták őket. Gyenge ősz után a tavasszal nagyon összekapták magukat. Most is bizonyítottak, ráadásul jól menedzselték a meccset. Előnybe kerültek, de mi nem adjuk fel, küzdenünk kell a továbbiakban is. Semmi nem dőlt el, tartalékos felállásban is össze kell szednünk magunkat.