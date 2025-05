Győzelmével életben tartotta reményeit a Szolnok – galériával

Bátran kezdte a második félidőt is a hazai Tisza parti együttes, nem húzódtak vissza a saját térfelükre, feltolt védekezésükkel pedig komoly gondokat okoztak a labdát kihozni képtelen ellenfelüknek. Megélénkült a játék, mindkét lapu előtt adódtak lehetőségek, de az eredmény nem változott. Lengyel Béla cserékkel is próbálta felrázni még csapatát, akik továbbra is nagyon lelkesen tették a dolgukat. Ennek ellenére a játékrész közepén Ladányi kapusnak akadt dolga, ám nagyszerű érzékkel védte az egyik támadó bal sarokra tartó fejesét. A pályaválasztó sem maradt adósa vendégének, Iván Milán beadását azonban a frissen becserélt Dósa Zsombor közelről a kapuba fejelte (2-0), növelve csapatának előnyét. A második találat után öt védős játékra tért át Lengyel Béla csapata, de a kontrákkal így is ők jelentettek nagyobb veszélyt a szegedi kapura. A hazai cserék nagyon jól sikerültek, a MÁV biztosan őrizte előnyét, és tovább is növelte azt Iván Milán bombagóljával (3-0), és teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Sikerével életben tartotta bennmaradási reményeit az együttes, a közönség pedig vastapssal jutalmazta kedvencei mai játékát.