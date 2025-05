Irány a bajnoki döntő? Kedden folytatódik az Olaj–Paks párharc

Szombaton este az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata nyerte az Atomerőmű SE elleni elődöntős párharc első meccsét, a másodikat kedden 17 órától rendezik a Tiszaligetben. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó páros csata első felvonása tehát az Olaj-győzelmével zárult Pakson. Mint, ahogy várható volt óriási küzdelmet vívott egymással a két rivális. Csak a statisztikára kell nézni, abból kiderül nem volt véletlen az Olajbányász győzelme, hiszem több mutatóban felül múlták vendéglátóikat.

A Szolnoki Olajbányász a Paksot fogadja, Bojan Szuboticsék (labdával) kedden is nyerni akarnak.

Fotó: Mészáros János

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Atomerőmű SE Kedd 17.00.

Arról nem beszélve, hogy a szolnokiak több mint fél órán át vezettek a mérkőzésen, volt olyan hogy a 17. percben 32–48-as állást mutatott az eredményjelző. Az más kérdés, hogy a következő hat percet 23–6-ra nyerték meg a hazaiak. Sőt a záró negyed elején még 68–70 volt az állás, ám ezután az Olaj irányítója, Sztrahinja Jovanovics három triplát is beszórt gyors egymásutánban, amit még Pallai Tamás is megtoldott egyel, erre a tizenkéttőre, csupán négy ponttal tudtak válaszolni a paksiak. A nyolc pontos előnyét pedig jól menedzselte a szolnoki csapat a mérkőzés végéig, 88–96. Jöhet tehát a következő ütközet, amit az előzőhöz hasonlóan élőben közvetíti majd a M4 Sport.

Várhatóan az Olaj képes lesz majd hasonló jó játékra, de arra is fel kell készülni, hogy a paksiak dobógépei: J J Chandler 15 pont, ebből egy mezőnykosár) Benke Szilárd (12 pont), és Eilingsfeld János (4) ennél jóval többre képesek, mint mutattak legutóbb. Az Olaj csapatkapitánya Pallai Tamás is azt mondja, hogy nincs még vége a párharcnak: – Egyelőre egy meccset nyertünk, nem történt semmi, úgy érzem vetélytársunkban rengeteg van még. Most két lábbal a földön kell maradnunk, szeretnénk még jobban játszani a keddi találkozón.