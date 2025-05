Az Olajbányász idegenben kezd a Paks ellen

Egy év után ismét döntőbe juthat a Szolnoki Olajbányász csapata, amely az elődöntő első mérkőzésén az Atomerőmű vendégeként lép majd pályára szombaton.

Bojan Szubotics (labdával) és társai ismét a döntőbe akarnak jutni a Szolnoki Olajbányász csapatával

Fotó: Nagy Balázs

Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász Szombat 19.45

Egy kis történelem az elejére. Az utóbbi években gyengén szerepel a paksi csapat, amely négyszeres bajnok, de utolsó címét 2009-ben szerezte. A utóbbi három évadban még a negyeddöntőbe sem tudtak bejutni, Sőt három éve még a kiesés szele is meglegyintette őket, csak a PVSK elleni sikeres osztályozóval harcolták ki a bennmaradást. Az előző két szezonban egyaránt a tizedik helyen zártak.

Az aktuális idényben azonban nem lehet panasz a játékukra és az eredményeikre, hiszen az alapszakaszban a 26 találkozójukból mindössze hármat veszítettek el, kettőt a Falco, egyet pedig az Olaj ellen, ezzel a második helyen zártak, a negyeddöntőben pedig a 3–1-re verték Sopront. Régen, a 2014–15-ös évad voltak utoljára elődöntősök az atomvárosiak, akkor pályahátrányból indulva kikaptak a Kecskeméttől, a bronzérmet azonban sikerült megszerezniük a Sopronnal szemben. Tíz esztendő után pedig ismét a fináléba jutás a tét a Duna-partiak számára, most azonban pályaelőnyük van az Olajbányásszal szemben.

Az alapszakaszban a felek egymás elleni meccsén egyaránt a hazai pályán játszó gárda diadalmaskodott. Mint tudjuk, a playoff egy másik műfaj, de a döntőbe jutáshoz a hazai sikerek mellett legalább egy találkozót nyernie kell a Tisza-partiaknak az atomvárosban. Visszatekintve az elmúlt időszakra, a piros-feketék botladoztak az alapszakasz hajrájában, amikor egymás után négyszer is vesztesen hagyták el a pályát. Ezt követően Oliver Vidin vezetőedző több fórumon is azt hangsúlyozta, hogy az alapszakasz hajrájában, amikor biztossá vált a harmadik helyük, elkezdtek különböző taktikai és egyéb variácíókat gyakorolni a rájátszásra. Ennek ellenére is nyerni akartak ezeken a meccseken, de nem mindenáron, motiváltak voltak, ám az új elemek beépítése és megvalósítása éles helyzetekben fontosabb volt, számukra mint az eredmény. Eddig bejött, amit a szakember mondott, hiszen csapata három sima győzelemmel tudta le a Körmenddel szembeni negyeddöntőt.