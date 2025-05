Az Olajbányász pénteken le akarja zárni a párharcot

Az elődöntő harmadik meccsén pénteken 18 órától az NHSZ Szolnoki Olajbányász az Atomerőmű SE vendége lesz Pakson. Jó leírni, hogy az Olaj kettő nullára vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, így már csak egy győzelem hiányzik számukra a döntőbe jutáshoz. Tegyük hozzá, hogy a másik elődöntőben a címvédő Falcónak is már csak egyet kell nyernie a Zalaegerszeg ellen. Hat napja már, hogy elkezdődött a páros csata az atomvárosban, ami kedden este folytatódott a Tiszaligetben. Mindkét meccs hullámzó olykor hektikus játékot hozott a felek részéről, szerencsére mindkettőből a szolnoki legénység jött ki jobban, amely pénteken este be is fejezheti a párharcot.

Aimaqra (labdával) és s Szolnoki Olajbányászra újabb kemény meccs vár Pakson

Fotó: Nagy Balázs

Atomerőmű SE – NHSZ Szolnoki Olajbányász Péntek 18.00

Erről is beszélt az M4 Sportnak Lukács Norbert, aki legutóbb 24 dobott pontjával a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. – Nagy dolog volt, hogy megtudtuk nyerni az első mérkőzést Pakson – kezdte a játékos. – Mindez semmit nem jelentett volna, ha a másodikat elbukjuk hazai pályán, ami az elsőhöz hasonlóan egy nagyon kemény, fizikális, igazi playoff meccset hozott. Egyértelmű, hogy Pakson még az előzőeknél is keményebben és határozottban kell kosárlabdáznunk. Nem itkoljuk, hogy pénteken este le akarjuk zárni a párharcot.