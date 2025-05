Egy lépésre a döntőtől az Olaj – galériával

A találkozó előtt egyértelmű volt a helyzet, ha a Szolnoki Olajbányász nyer, akkor egy óriási lépést tesz a döntő felé. Paksi győzelem esetén viszont meccsnullról folytatódik majd a párharc.

Lukács Norbert (labdával), a Szolnoki Olajbányász játékosa ezúttal is jól játszott

Fotó: Nagy Balázs

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ATOMERŐMŰ SE 94–91(14–25, 20–24, 31–21, 29–21)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1800 néző. V.: Benczur T., Mészáros B., Györfy R.

SZOLNOK: SZ. JOVANOVICS 14/6, SOMOGYI 15/6, LUKÁCS N. 24/9, SZUBOTICS 9, Aimaq 14. Csere: Radovanovics 7/3, Pallai 5/3, Krnjajszki 3/3, Rudner 3/3, Peringer, Szugyiczki, Horváth Á. Arabo. Edző: Oliver Vidin

PAKS: DUKES 21/3, BENKE 16/9, EILINGSFELD 13, Lockett 2, Lake 13. Csere: CHANDLER 22/6, Halmai 2, Dorogi 2, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–13. 8. p.: 11–20. 14. p.: 22–42. 18. p.:28–44. 25. p.: 55–56. 28. p.: 62–65. 33. p.: 70–73. 37. p.: 81–80. 39. p.: 87–80. Kipontozódott: Benke (40. p.).

Kiállítva: Lockett (26. p.), Aimaq (40. p.)

Ismét szép számú közönség előtt, fergeteges hangulatban kezdődött az összecsapás. Fardaws Aimaq gyorsan felrakta az övéi első kosarát. Aztán gyorsan érkeztek a paksi pontok, Kahlil Dukes vezérletével futottak dobtak a piros-kékek, és be is találtak. Szinte minden helyzetből eredményesek tudtak lenni, míg a szolnokianak csak a szórványos triplái értek célba. Hová tűnt csapatunk Pakson látott kiváló védekezése? – kérdezgették egymástól az Olaj-szurkolók. Még a hazai szabálytalanságok is elmaradtak, mindössze öt volt belőle az első félidőben. A második negyed végén Lukács Norbert jó és ponterős játékával húsz pont hátrányból 34–49-re zárkózott fel a hazai legénység.

A térfélcsere után egy 7–0-s rohamot indítottak Sztrahinja Jovanovicsé, persze hogy tűzbe jött a lelátó népe. Most már az igazi szolnoki csapatot láthattuk a játéktéren, Lukács mellett végre a társak is remekeltek, és már egymás nyomában loholtak a felek. Az záró felvonás 65–70-es állásról indult. Pontra pont volt a válasz, majd a 34. percben Marko Radovanovics kosarával átvette a vezetést az Olaj, 74–73. Majdnem felrobbant csarnok, de az ASE sem hagyta magát. A végjáték, mint ahogy lenni szokott óriási izgalmakat hozott Bojan Szubotics megmozdulásaival ellépett a szolnoki csapat öt ponttal, amit már nem is adott ki a kézéből. Sajnos a végén még volt egy kis kakaskodás, ezért Aimaq és az Olaj-tábor által végig szapult is Benke Szilárd is kiszállt a játékból. Ami lényeg a szolnoki csapat újabb győzelmével kettő nullára vezet a párharcban, és már csak egy győzelmet kell szereznie a döntőbe jutáshoz. A folytatás pénteken este lesz Pakson.