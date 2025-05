Előny a fogadónál, nyert az Olaj Pakson

A felek idei egymás elleni meccseit egyaránt a hazai pályán játszó csapatok nyerték. A Szolnoki Olajbányász három éve nem tudott nyerni Pakson, a döntőbe jutáshoz azonban a hazai sikerek mellett legalább egy találkozót nyerniük kell a piros-feketéknek az atomvárosban.

Somogyi Ádám (labdával) és a Szolnoki Olajbányász megérdemelten nyertek Pakson

Fotó: Mészáros János

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 88–96 (24–25, 25–29, 19–14, 20–28)

Paks, 1200 néző. V.: Földházi T., Cziffra Cs., Makrai M.

Paks: DUKES 16, CHANDLER 15, LOCKETT 29/9, Eilingsfeld 4, Arnold 2. Csere: Benke 12, Dorogi, Halmai, Lake 8, Kucsora 2. Edző: Kosztasz Flevrakisz.

Szolnok: JOVANOVICS 24/9, SOMOGYI 13/3, Lukács 5/3, Szubotics 3/3, AIMAQ 16. Csere: KRNJAJZKI 10/6, Radovanovics 10, PALLAI 13/12, Peringer, Rudner 2. Edző. Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 11–12. 8. p.: 19–21. 14. p.: 27–42. 18. p.: 39–51. 24. p.: 55–58. 28. p.: 66–62. 35. p.: 75–86. 38. p.: 85–90.

Telt ház előtt nagyszerű hangulatban a két szurkolótábor tomboló biztatása közepette indult az egyik fél harmadik győzeleméig tartó párharc. Az első negyedben egymás nyomában loholt a két vetélytárs. Inkább az Olaj járt előrébb két-három ponttal, ekkor még nem volt nagy különbség a küzdők között. A második negyedben 24–25-ös állást követően aztán nagyot változott a játék képe. A szolnoki játékosok egymás múlták felül, nem csak jól védekeztek, hanem eredményesen is támadtak. A paksiak eladott labdáit rendre megkontrázták, Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás és Somogyi Ádám többször is jól célzott távolról. A hazaiak csak idegeskedtek, az Olaj pedig 16 pontos előnyt épített fel. Kár volt Lukács Norbert felesleges technikai hibájáért, amikor fault után vizet locsolt pályára. A takarítás miatt percekig állt a játék. Az hazai csapat pedig új erőre kapott amerikai játékosai révén, sok-sok büntetőt értékesítve a félidő végére öt pont távolságra zárkóztak fel, 49–54.

A térfélcserét követően gyorsan egyenlítettek a hazaiak, sajnos az Olaj tripla kísérletei most értek célba. Szerencsére a paksiak sem szárnyaltak, így továbbra is szoros volt a meccs. A záró felvonás 68–68-as állásról indult. Sztrahinja Jovanovics három triplát is beszórt gyors egymásutánban, csapata pedig elhúzott nyolc ponttal, 71–79. Persze, hogy tombolt a több mint száz főnyi Olaj-tábor. A hajrában az okosan és határozottan játszó vendégcsapat már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, így megszerezte vezetést a párharcban. A folytatás kedden 17 órától a Tiszaligetben,

További eredmény. Elődöntő: Falco KC–ZTE KK 94–62 (az állás: 1–0)