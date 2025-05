Kikapott az Olaj Pakson, a folytatás hétfőn Szolnokon

A felek első két meccsét a Szolnoki Olajbányász nyerte, így a képlet nagyon egyszerű volt, újabb győzelmük esteén esetén az elmúlt évadhoz hasonlóan ismét a döntőt játszhatnak a piros-feketék. Erre azonban várni kell, mert szépített az álláson a paksi csapat.

A fehér mezes Szolnoki Olajbányásznak nem sikerült még egyszer nyernie Pakson

Fotó: Nagy Balázs

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 100–82 (18–13, 30–33, 28–18,24–18)

Paks, 1200 néző. V.: Praksch P., Tőzsér D. Goda L.

Atomerőmű: DUKES 10/6, Benke 11/9, LOCKETT 11, EILINGSFELD 26/3, Lake 8. Csere: CHANDLER 19/3, Halmai 2, Dorogi 6/3, Géringer, Révész 7/3, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Olajbányász: Jovanovics 11/3, SOMOGYI 20/6, Lukács 3/3, SZUBOTICS 15/3, AIMAQ 21/3. Csere: Krnjajszki 2, Radovanovic 2, Pallai 8/6, Rudner, Horváth Á. Edző: Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 8. p.: 12–9. 14. p.: 34–31. 18. p.: 44–38. 24. p.: 57–56. 28. p.: 65–58. 33. p.: 82–70. 37. p.: 90–79. 39. p.: 95–82

Ismét szép számú közönség volt kíváncsi a felek összecsapására a paksi ASE-csarnokban, ahol a vendégszektor is megtelt, igazi playoff hangulat fogadta a játékosokat. A 70. másodpercben Somogyi Ádám szerezte meg a vezetést, kisvártatva Eilingsfeld János egyenlített. A folytatásban alig esett pont, mindez betudható volt a felek kőkemény védekezésének, no meg az elkapkodott dobásoknak. Közben a hazaiak bevetették az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Rávész Ádámot, aki az elmúlt két évadban még a szolnokiakat erősítette. Mindkét oldalon nehezen kapták el a játékosok a fonalat, az első negyedben egyetlen egy tripla sem ért célba. A második negyedben paksi Dorogi Gergő talált be kintről, válaszként Sztrahinja Jovanovics is helyére küldött egy hármast. A folytatásban már potyogtak pontok mindkét oldalon az Olaj részéről különösen Fardaws Aimaq és Somogyi Ádám volt leginkább eredményes. A félidő végén 48–46-os állást jelzett az eredményjelző.

A térfélcserét követően Bojan Szubotics pontjaival egyenlítettek a vendégek. A továbbiakban viszont hazaiak akarata érvényesült, akik légósaik révén tíz fölé növelték előnyüket. Pallai Tamás is beszórt egy hármast 67–61-re módosult állás, ám Révész is eredményes volt kintről. Majd Kahlil Dukes jó megmozdulásaival ismét nőtt a házigazdák előnye. A záró felvonás 76–64-es állásról indult. Jovanovics és Aimaq próbálta közelebb hozni az övéit, a piros-kékeknek azonban mindenre volt válaszuk. A hajrában tíz pont különbséggel járt előrébb az ASE, közelebb is zárkózhatott volna az Olaj, de kimaradtak büntetők és két labdaeladást is megkontrázott az ASE. Így a végjátékban a labdabiztosabb paksiak behúzták a meccset. Ezzel szépítettek az álláson, de még mindig az Olaj vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A folytatás hétfőn este hat órától a Tiszaligeti Sportcsarnokban. A másik ágon a címvédő Falco KC bejutott a döntőbe, miután harmadszorra is, ezúttal 85–64-re legyőzte a Zalaegerszeget.