Az ötödik helyen zárt a szolnoki röpicsapat Az elmúlt hétvégén a székesfehérvári MÁV Előre Röplabda Központ adott otthont a dr. Tarnawa Ferdinánd U20-as országos bajnoki döntőnek. Szinvonalas és izgalmas csatákat követően a bajnoki címet a Pénzügyőr SE csapata szerezte meg, míg a Szolnoki Sportcentrum legénysége az ötödik helyen végzett.

A Szolnoki Sportcentrum csapata mindent megtett a bajnoki döntőben

Fotó: Róth Gábor / Forrás: hunvolley.hu

A háromnapos székesfehérvári seregszemlére a Dág KSE, a Fino Kaposvár, a kecskeméti KESI Röplabda Akadémia, a házigazda MÁV Előre, a Pénzügyőr SE, valamint a Szolnoki Sportcentrum alakulata vívta ki a részvételt. Előbb két csoportban körmérkőzéseket vívtak egymással a csapatok, a csoportelsők az elődöntőbe jutottak, míg a csoportok második helyezettjei keresztjátékban harcolhatták ki a négy közé jutást. A szolnokiak az A jelű hármasban előbb a dági csapattal mérték össze erejüket. Több mint másfél órás óriási csata végén a dágiak örülhettek 3:1-es sikerüknek. A folytatásban a Pénzügyőr volt a sportcentrumos fiúk vetélytársa az első szettet simán, a másik kettőt szoros küzdelemben nyerte a későbbi tornagyőztes fővárosi gárda. Másnap a Kecskeméttel szemben álltak háló elé a Tisza-parti fiúk.

Közel kétórás hatalmas csatát vívtak egymással a felek. Az ötödik szettben hiába vezettek a szolnokiak 13:11-re, a jobban koncentráló és szerencsésebb a kecskeméti sportiskolások azonban fordítottak, megnyerték a játszmát és ezzel együtt a meccset is 3:2 arányban. A vasárnapi helyosztón a Kaposvárral szemben is nagyot küzdött a szolnoki együttes, amely 3:1-es győzelemnek, és ezzel az ötödik helyezésnek is örülhetett a kilencven percen át tartó találkozó végén.

Szolnoki Sportcentrum

A szolnoki csapat, amelyet Bodonyi Ákos vezetőedző és Bede Gábor másodedző irányított: Reiner Márk, Kovács Dominik, Bede Miklós, Katona Dávid, Bakos Csanád, Oláh Róbert, Molnár Soma, Dudás Zoltán, Komáromy Botond, Pap Kristóf, Csák Attila, Szalaki Dominik összeállításban szerepelt a tornán

– Tisztességesen küzdött és helyt állt csapatunk a bajnoki döntőben – értékelt lapunknak Bodonyi Ákos vezetőedző. – Kőkemény három napos tornán, négy meccset játszottunk le, közülünk mindenki maximálisan oda tette magát a mérkőzéseken. Közel voltunk hozzá, hogy a dobogóért tudjunk játszani, de óriási csatában kikaptunk a Kecskeméttől. A helyosztóra ismét felpörögtünk és megszereztük az ötödik helyet. Sajnos centerünk, Dobozi Áron iskolai elfoglaltsága miatt hiányzott, vele még előkelőbb helyen is végezhettünk volna, de ez a realítás.