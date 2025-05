Gólgazdag mérkőzésen tartotta otthon a három pontot a Tiszafüred

Nem megy tavasszal a játék a Tiszafüred csapatának és értelemszerűen nem is jönnek az eredmények számukra. Össze sem lehet hasonlítani az őszi teljesítményüket a mostanival, de még mindig volt hátra négy forduló. A matematikailag még nem, de gyakorlatilag már kiesett Mátészalka személyében keresni sem lehetett volna ideálisabb ellenfelet Dorcsák Zoltán csapatának a javításra.

Győzelmet aratott a Tiszafüredi VSE

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Facultas-Tiszafüredi VSE - Mátészalkai MTK 4-3 (1-1)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Varga Flórián (Elischer, Törtei)

Gólszerzők: Trencsényi (45.), Marques (48.), Mácsai (60.), Hulicsár (85.), ill. Sztaroszta (55.), Bodó (31.), Sárosi (81.)

Tiszafüred: Tajti - Kiss H., MARQUES, Szövetes - Tarcson (Cseh 64.), MÁCSAI, Barzsó, Karmacsi (Nagy G. 46.) - TRENCSÉNYI (Ludmány 82.), HULICSÁR (Sós 90.), BALLÓK B. Edző: Dorcsák Zoltán.

Hazai helyzetek vezették be a találkozót, de Mácsai László és Hulicsár Máté sem tudott ellenfelük kapujába találni. A vendégek támadójának Bodó Gábornak viszont sikerült, szép egyéni alakítás után vette be Tajti Bence hálóját (0-1). A Facultas a legjobbkor, a játékrész utolsó percében egyenlített, ami nagy lökést adott nekik a folytatásra. Fordulás után Marques szinte azonnal óriási gólt lőtt, amellyel már a vendéglátók oldalán volt az előny (2-1). Nem sokáig vezetett azonban a pályaválasztó, majd egy jogosan megítélt büntetőből néhány perc múltán ismét magához ragadta a vezetést a Tiszafüred (3-2). A felszabadultan játszó nyírségiek továbbra sem adták fel, és hiába voltak meg hazai oldalon a helyzetek, egy figyelmetlenség nyomán újból egyenlítettek (3-3). Dorcsák Zoltán együttese ezen a azon azonban nagyon szeretett volna nyerni és akarásuknak meg is lett a jutalma, Hulicsár Máté bólintott a kapuba (4-3) öt perccel a lefújás előtt, megszerezve a győzelmet csapatának.



Dorcsák Zoltán: Nagyon örülünk, hogy végre sikerült győznünk, ráadásul ennyi gólt lőve. A legutóbbi öt mérkőzésünkön összesen nem rúgtunk ennyit, kicsit sajnáljuk, hogy sokat is kaptunk. Ezen a mérkőzésen azonban a három pont begyűjtése volt a legfontosabb célunk.