A Rákóczifalva bravúrra készül Mezőtúron

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye I. osztály 27. fordulójának rangadóján a második helyezett Mezőtúri AFC vasárnap 17 órától hazai pályán fogadja a negyedik pozícióban álló Rákóczifalva SE-t. A tét hatalmas: a hazaiak győzelemmel életben tarthatják bajnoki reményeiket, míg a vendégek bravúr esetén újra harcba szállhatnak a dobogóért. A Mezőtúr néhány hete még vezette a tabellát, de két vereséggel lecsúszott az éllovas Törökszentmiklós mögé. A csapat azonban még mindig a legerősebb gólkülönbséggel rendelkezik, és hazai pályán továbbra is veszélyes. A Rákóczifalva ellenben lendületben van: a kupadönatőbe jutást követően extra motivációval készülnek a vasárnapi összecsapásra.

A Rákóczifalva (pirosban) a vármegye I.-ben is bravúrra készül

Fotó: Pesti József / MW Archív

Vármegye I. 27. forduló mesterszemmel:

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője:– Két vereség után nem vagyunk a legjobb formában, és a legjobb lelki állapotban sem. A szezon elején is rövid kerettel indultunk, sokáig ugyan elkerültek minket a sérülések, és erőnkön felül teljesítve 10–12 ponttal vezettük a bajnokságot. A bajnokság végére azonban a félelmeink beigazolódtak, és volt, hogy öt hiányzóval kellett pályára lépnünk. Ennek ellenére a legelején a dobogót tűztük ki célul, ami azért megvalósulni látszik – reális az ezüstérem, sőt, még van hátra pár forduló, és az arany sem úszott el. Nyitott a bajnokság, de innentől nem csak rajtunk múlik. A Rákóczi egy jó csapat, de a hiányzók ellenére is bizakodunk – nyerni szeretnénk. Az utolsó két meccsünk képét látva egy középcsapat szintjét mutattuk, amin a hétvégén változtatni szeretnénk.

Komáromi György, a Rákóczifalva vezetőedzője: – A szerdai találkozónk egy igazi kupamérkőzés volt, hullámvölgyekkel – egyszer fent, egyszer lent éreztük magunkat. Igaz, büntetőkkel dőlt el, de úgy érezzük, mi többet tettünk érte, mint a hazaiak, ezért megérdemelten jutottunk a döntőbe. Úgy gondolom, hogy a fiatal játékosaimnak extra motivációt ad ez a bajnoki találkozóra. Pontért, pontokért megyünk Mezőtúrra. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy teljes a keretünk, inkább azon fáj a fejem, hogy kit kell hagynom a kezdőcsapatból. A szezon elején nem volt célkitűzésünk helyezéssel kapcsolatban – azt akartuk, hogy olyan csapatot szervezzünk, amelyért érdemes a közönségnek meccsre járnia, és szerintem ez sikerült is. A legnagyobb erősségünk, hogy csapatként funkcionálunk. Vannak rutinos játékosaim, akik vitték a hátukon a csapatot, de ugyanúgy a fiatalok is nagyon sokat tettek hozzá ehhez a szép szerepléshez. Együtt van a brigád az öltözőben és azon kívül is, és atermészetesen a pályán is egységesek vagyunk.