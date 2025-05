A Rékas nyolcat, a Kunhegyes hetet rúgott

Három fordulóval a bajnokság vége előtt tovább élesedik a verseny a Vármegye II. osztály élmezőnyében: az éllovas Abádszalók hétpontos előnnyel várja a hajrát, de a hibátlan formát mutató Zagyvarékas a büntetőpontok ellenére is veszélyes üldözővé lépett elő. A 100 rúgott gólt is átlépő Tiszapüspöki meglepetésre kikapott Tiszaszőlősön, de továbbra is versenyben van a dobogóért. A szentgyörgyiek nyerték a jászsági derbit a Jászárokszállás ellen. A Kunhegyes pedig egy vesztett félidő után hét gólos győzelmet aratott Jászboldogháza felett.

Az Abádszalók együttese egy újabb győzelemmel a háta mögött hét pontos előnnyel várhatja a következő a vármegye II. következő fordulóját



Vármegye II. 22. forduló

Kunmadaras–Túrkeve 3–2 (3–0)

Kunmadaras, 100 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Kunmadaras: PAPP J. – Botos, TÓTH K., Szabó Z. (Lévai, a szünetben), Burai D., Szabó J., LÁZÓK, Csík, RÓZSA, Kelemen (Csőke, a szünetben), VADÁSZ (Botos, 90+1.). Edző: Rózsa István.

Túrkeve: Gulyás G. – Szemes (Simon Á. 18.), Sass, Molnár T. (Kozma, a szünetben), Suszter, Kormos, Laskai (Szórát Pál I. 86.), Zsindely (Simon B. 78.), Pabar (Kállai D., 31.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Gólszerzők: Vadász (5., 21.), Csík Henrik (30.), ill. Bodó (49., 62.).

Kiállítva: Csík H. (36.)

Egy jó iramú meccsen Kunmadaras félóra után lezárhatta volna a meccset, de viszont a kunmadarasiak kiállítása után a párharc élesebbé vált, így is sikerült a hazaiaknak begyűjteni a győzelmet.

Rózsa István: – Igazi csapatként játszottunk, büszke vagyok a sráckora. További sok sikert a vendégcsapatnak.

Suszter Ferenc: – Számunkra a mérkőzés a második félidőben kezdődött, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.

Tudósított: Rózsa István.

Kunhegyes–Jászboldogháza 7–3 (2–3)

Kunhegyes, 80 néző.

Vezette: Járdán Lajos.

Kunhegyes: Szabó F. – Fábián, Kiss. A. (Rózsa, 52.), Tyukodi R. (Tyukodi A. 55.), DOBOS R. (Házi D., 83.), Szabó D., KOCSIS T., Rózsa, Tyukodi M. (Szentesi, 85.), Fábián (HÁZI M. 62.), Imre Z.. Edző: Pádár László.

Jászboldogháza: Pádár L. – Káposztás, Elek I. (Nagy M. 65.), Kóré, Gulyás G. (Pomaházi 71.), Józsa, Nagy M., Dékány, Gellérffy, Bodor M., Nagy N.. Edző: Bodor Máté.