Harcművészet szívvel-lélekkel: Békési István 30 éve szolgálja a Wing Tsun-t

Szombaton tartotta 30 éves jubileumi Wing Tsun Kung-Fu szemináriumát a 6. mesterfokozattal rendelkező Békési István. A helyszín ezúttal is a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum tornaterme volt.

Békési István 6. Wing Tsun Kung-Fu szemináriumot tartott Szolnokon

Fotó: Kiss János

Fontos a tanítványok és vármegye fejlődésében, hogy Szolnokon 2005 óta folyamatos szemináriumokat tart Si-Fu és így Szolnok ismét a vármegye és a térség Wing Tsun központjává vált. Az eseményen a Jászkunság (Szolnok, Kisújszállás, Martfű) és a térségben (Cegléd, Abony, Albertirsa) tanuló tanítványok vettek részt. Érdekesség, hogy április 25-27. között Budapesten szintén szemináriumot tartott a Wing Tsun Kung-Fu nagymestere Si-Jo Leung Ting, a Nemzetközi Wing Tsun Szövetség alapítója, aki 34 évvel ezelőtt jött először Magyarországra, hogy tanítsa a magyar diákokat és oktatókat.

Április 26-án Bruce Lee emléktáblát avattak a Budapest Honvéd Sportcsarnok falán. A budapesti szeminárium könyvbemutatóval zárult, melyet Si-Fu Máday Norbert írt Si-Jo Leung Ting pályafutásáról.

Jubileumi Wing Tsun Kung-Fu szeminárium: 30 éve a harcművészet útján

A Jászkunságot Békési István 6. mesterfokozatú főinstruktor vezetésével több mester és tanítvány is képviselte. Az idei év több szempontból is fontos: 37 éve, elsők között lépett be a Magyar Wing Tsun Egyesületbe Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, illetve 30 éve kezdte el tanulni Békési István a Wing Tsun Kung-Fut, aki már 22 éve oktat Szolnokon. Az esemény végén egy ünnepi tortát vágtak fel a jelenlévők.