Csikós Zsóka már a világbajnokságra fókuszál

Csikós Zsóka, a Szolnoki Kajak-kenu Klub kiválósága, három aranyérmet is szerzett a júniusi rasicei Európa-bajnokságon. Most már a közelgő milánói vb-re készül a 24 esztendős kajakoshölgy, akivel a Szoljon.hu podcastadásában beszélgettünk, ebből szemezgetünk most lapunkban.

Csikós Zsóka a napokban volt a Szoljon.hu podcast adásának vendége

Fotó: Nagy Balázs



– Az öltözetét látva, edzésről érkezett hozzánk. Mi volt a mai penzum?

– Igen, pont egy órája végeztem. Vízen voltunk. Most megint elkezdtük a keményebb edzéseket, már nagyjából harmadik hete, hogy újra dolgozom az Eb után, és készülünk a világbajnokságra. Most rövidebb, de intenzív edzés volt, úgyhogy elég keményen odatettük magunkat.

– Milyen számokban indul majd a milánói világbajnokságon?

– Tulajdonképpen a három világkupaverseny és az Eu­rópa-bajnokság volt a váloga­tási alap a közelgő világbajnokságra. Úgy tudom, ugyanazokban a számokban indulok, mint az Eb-n. Tehát három számot tervezek: az 500, az 1000, valamint az 5000 méter egyest. A végső csapathirdetés július végén lesz, akkor tudom biztosra, hogy mely számokban indulok.

– Kik lesznek az ellenfelei, mondjuk 500 méteren, a királynő számban?

– Az olimpia után egy kicsit átalakult a mezőny. A Párizsban 500 méteren is olimpia bajnok új-zélandi Lisa Carrington és az ezüstérmes Csipes Tamara kihagyja ezt a szezont, a bronzérmes dán Emma Jörgensen pedig bejelentette, hogy visszavonul. Ettől még pokolian erős lesz a mezőny, hiszen az Eb-indulókhoz majd csatlakoznak a tengerentúli kajakosok is, de mindenkivel fel akarom venni a versenyt.

– Utána hogyan alakul majd a programja?

– Milánó után elvileg indulok maraton vb-n is, méghozzá a rövid körös viadalon. Utána szeretnék egy négy-öt hetes pihenőt. Ősztől ugyanis indul a felkészülés a következő szezonra. Többek között külföldi edzőtáborba is megyünk, de még nincsenek végleges részletek.

– Most egy kicsit térjünk vissza az időben. Azt tudjuk, hogy esztergomi származású, hogyan került Szolnokra?

– Alig múltam 17 éves, amikor Szolnokra igazoltam, ahol Hadvina Gergő csapatához csatlakoztam, akkor Bodonyi Dóri, Szabó Gabi, Gál Peti voltak a társaim. Azért jöttem ide, hogy egy jó csapatban, magasabb szinten tudjak készülni. Hat évig dolgoztunk együtt Gergővel, rengeteget tanultam és kaptam tőle.