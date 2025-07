Szolnokról a csúcsra – így készül Csikós Zsóka a világbajnokságra

Csikós Zsóka nevét érdemes megjegyezni a kajak-kenu sportág szerelmeseinek. A fiatal magyar kajakos a legszebb színű medáliából hármat is begyűjtött az idei június 19-22-e között megrendezett racicei Európa-bajnokságon. K-1 500, K-1 1000 és K-1 5000 méteren is megállíthatatlan volt. Ezzel a Szolnoki Kajak-Kenu Klub 24 éves sportolója lett a magyar csapat legeredményesebb tagja, és olyan egyéni bravúrt hajtott végre, amire korábban még nem volt példa. Most már a milánói világbajnokság (augusztus 20-24.), egy világcsúcs megdöntése és a 2028-as olimpia lebeg a szeme előtt.

Podcast stúdiónk és Varga Csaba vendége Csikós Zsóka kajakos volt

Fotó: Nagy Balázs

Zsóka Esztergomból indult, tizenhét évesen került Szolnokra, azóta pedig megszerezte diplomáját is a Testnevelési Egyetemen. Bár a szezon elején még a maratoni szakágra készült, a válogatók után ismét a gyorsasági számok kerültek előtérbe.

A podcastben hallhatnak arról:

hogyan jutott el a triplázásig az Európa-bajnokságon;

miért áll közel hozzá a maraton, mégis miben más a síkvíz;

milyen edzésekkel készül a világbajnokságra;

mi történik, amikor fiúkkal edz;

és arról is, hogyan próbál kikapcsolódni két kemény tréning között.

Csikós Zsóka őszintén mesél az eredmények mögötti munkáról, a sportolói dilemmákról, és arról, hogy mi hajtja előre nap mint nap.