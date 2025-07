Férfiválogatottunk legyőzte a címvédőt, irány a vb-elődöntő!

A fordulás után Manhercz Krisztián bombagóljával indítottunk, majd Vigvári is bődületes erővel talált be, amellyel már hatgólosra nőtt a magyar előny. Ehhez Csoma Kristóf kapusteljesítménye is kellett, aki ötméterest is tudott védeni. A negyed végére zárkózott Horvátország, de így is négy góllal vezetett Varga Zsolt együttese, 13–9.

A zárófelvonásban már három gólra feljöttek a horvátok, Vigvári Vince találata azonban kissé megnyugtatta a mieinket. Öt perccel a vége előtt hosszú idő után ismét két találat volt a különbség, Vismeg Zsombor azonban megtörte az ellenfél lendületét, Nagy Ádám két újabb góljával pedig visszaállt az ötgólos differencia, két perccel a vége előtt (17–12), amivel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Molnár Erik még szerzett egy találatot, így végül a magyar válogatott 18–12-re megnyerte a negyeddöntős mérkőzést.

A mieink így a legjobb négy között Szerbiával találkoznak kedden 15.35-kor. A másik ágon Görögország Spanyolországgal találkozik.

Varga Zsolt szerint a szeretet biztonságot ad a férfiválogatottunknak

– Sokat dolgozunk azon, hogy megfelelő állapotban legyenek a srácok, és legyen egy erős belső kohézió. A horvátok a harmadik negyedben nagy lendülettel jöttek nekünk, a legfontosabb az volt, hogy ott azt a hullámot meg tudjuk állítani. Ez szerencsére sikerült, és a végére el is engedték a meccset – nyilatkozta a meccset követően Varga Zsolt az MTI-nek, aki szerint a legkomplettebb ellenfelet sikerült legyőzniük. Majd kiemelte nagyon büszke a játékosaira, akik elindultak egy saját úton, s ebben hatalmas szerepe van a szeretetnek: –Ez egyfajta biztonságot ad nekünk, hogy meg tudjuk beszélni egymás között a problémákat, ebben a szeretet a kötőanyag, amely egységet hoz létre. – mondta a szövetségi kapitány.