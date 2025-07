Nyögvenyelős magyar-győzelem a románok ellen

Miután férfiválogatottunk a csoportkör zárófordulójában kikapott a spanyoloktól, így pótvizsgáznia kellett a legjobb nyolc közé jutásért, méghozzá a román válogatottal szemben a szingapúri világbajnokságon.

A korábban Szolnokon is megforduló Angyal Dániel (labdával), ezúttal is jól és gólerősen játszott férfiválogatottunkban

Fotó: Koszticsák Szilárd/ MTI

– Nem becsüljük le a román válogatottat, felkészültünk belőle. Azon leszünk, hogy az eddigi találkozóinkhoz hasonlóan kellő fegyelmezettséggel és alázattal álljunk bele a meccsbe – hangsúlyozta Burián Gergely csapatunk szélsője, az nso-nak. – Továbbjutás esetén nehéz dolgunk lesz a negyeddöntőben, mert nagyon jók a horvátok: két erős centerrel játszanak, nem könnyű ellenük érvényesülni. A spanyolokhoz hasonlóan velük is találkoztunk már a nyáron, ismerjük őket, jó és rossz tapasztalatunk is van ellenük. Magyar vízilabdázóként mindig a négy közé jutást várják tőlünk, mi is magunktól, de muszáj fokozatosan haladnunk.

Magyarország–Románia 15–11 (6–3, 2–3, 3–3, 4–2)

Gólszerzők: Burián 3, Vismeg, Angyal, Nagy Ádám., Kovács P. 2-2, Nagy Ákos, Vigvári Vendel, Manhercz, Vámos 1-1, illetve Georgescu 4, Neamtu 3, Gheorghe, Priotesa, Tepelus, Iudean 1-1.

Válogatottunk időtlen idők óta nem kapott ki a román csapattól, ezúttal is úgy kezdtek, hogy simán legyőzik riválisukat. Akárcsak a spanyolok ellen, most is Vismeg Zsombor szerezte meg vezetést a mienknek. Majd Nagy Ákos és Angyal Dániel is betalált keleti szomszédunk kapujába. Nem maradt el a szépítés, de Vámos Márton passzát Angyal továbbította a románok kapujába, 4–1. A második negyed elejéig tartotta háromgólos előnyét a magyar együttes. A román csapat azonban Luca Georgescu és Andrei Neamtu góljaival felzárkózott 7–6-ra, a nagyszünet előtt néhány másodperccel azonban Nagy Ádám kettőre növelte a magyarok előnyét.

A térfélcsere után Kovács Péter is betalált, de románok nem hagyták lerázni magukat és kozmetikáztak az álláson. Mizsei Márton kapus – aki két és fél negyeden át finoman szólva sem állt feladata magaslatán – kifogott egy büntetőt 10–8-as állásnál, Nagy Ádám pedig góllal fejezett be egy akciót, ám Georgescu újra válaszolt. A záró felvonásban a Mizsei helyet beszálló Csoma Kristóf is hárított egy ötméterest, majd elkezdett védekezni csapatunk, elöl pedig Kovács Péter és Vámos Márton találatára nem érkezett válasz. Csapatunk tehát 15–11-re megnyerte a párharcot, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.