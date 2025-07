Hamarosan útjára indul a labda a FIBA 3x3-as kosaras tornán, fontos bejelentést tettek a szervezők

Szervezők és támogatók egy asztalnál: sajtótájékoztató a Nemzetek Ligája FIBA 3x3 rendezvényről, ami 28-ától meghatározza majd a belváros életét

Fotó: Nagy Balázs

Tervek a jövőre nézve – új csarnok, árnyékos rendezvény

A programokon kívül a jövőre vonatkozó tervekről is szó esett: a résztvevők egybehangzó véleménye szerint Szolnokot méltán nevezhetnénk a kosárlabda fővárosának, de ezt a címet nagyban támogatná egy új csarnok létesítése, ami a sport mellett egyéb városi rendezvényeknek is otthont adhatna. Györfi Mihály polgármester reményeit fejezte ki, hogy ez a terv a következő 10 évben szárba szökkenhet, valamint azzal kapcsolatban is elhangzott ígéret, hogy jövőre lépéseket tesznek a FIBA idejére a tér árnyékolásának megoldására ami nagyban növelné a szurkolók komfortérzetét.

A sajtótájékoztatón a rendezvény fő támogatói is részt vettek – majdnem teljes létszámban. Lakatos László az Evolution Basketball Training tulajdonosa, Mátrahegyi Péter a Hatás Reklámstúdió ügyvezetője, Víg Gyula, a Komplex Villamosipari Kft. ügyvezetője is kifejezte a kosárlabda és a FIBA iránti elkötelezettségét, a közös munka felett érzett lelkesedését. A rendezvény támogatói közé tartozik az Alföldfa Kft., az MKOSZ és a Power Ade is.

A részletes program egyelőre nem ismert, a szervezők ugyanis a FIBA sorsolására várnak. A válogatottak jelenleg edzőtáboroznak, a bő keretet már korábban kihirdették, a végleges, szűkített névsor azonban csak a felkészülés zárása után válik véglegessé.