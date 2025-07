Lemaradhat a magyar nézők egy része a vasárnapi Forma-1 futam befutójának közvetítéséről

Magyar idő szerint délután három órától rendezik meg a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság belga futamát. A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint azonban már a rajt idején is előfordulhat eső, vagy akár zivatar is a Jászkunságban, de az esemény idején erre a legnagyobb esély épp a befutó idején, valamivel öt óra előtt van. Márpedig heves zivatarok alkalmával a televíziós vétel is leromlik, esetleg átmenetileg szünetel is, így rossz esetben akár épp a célba érkezésről maradhatnak le a legkevésbé szerencsés drukkerek.