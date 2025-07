Magyar bajnok és kupagyőztes játékos érkezett Karcagra

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Hidi Patrik a Karcagi SC csapatánál folytatja pályafutását. A 34 éves középpályás az előző héten a nagykunságiak mindhárom edzőmeccsén pályára lépett már, a vezetőségnek pedig sikerült megegyezni a rutinos játékossal.

Hidi Patrik (fehér mezben) a Karcagi SC-nél folytatja pályafutását

Fotó: Pesti József / MW-archív

Hidi a Honvéd együttesével Marco Rossi irányításával 2017-ben megnyerte az NB I.-et, 2009-ben és 2020-ban pedig a Magyar Kupában is aranyérmet szerzett a kispestiekkel. Kipróbálta magát külföldön is, ahol a spanyol Real Oviedo és a kazah Jertisz Pavlodar színeiben játszott egy-egy szezon erejéig. A Honvéd után a Vasasnál is töltött egy évet, az utóbbi két idényben pedig a BVSC-nél szerepelt az NB II.-ben.