Így épült át kevesebb mint egy év alatt a Hungaroring, fotódömping az óriási átalakulásról!

Hétvégén újra Magyarországra látogat az autósportok csúcsa, a Formula-1. Az egyébként is óriási népszerűségnek örvendő esemény fényét tovább emeli, hogy ez lesz a negyvenedik futam a mogyoródi pályán, továbbá először rendeznek versenyt az új bokszépülettel és főtribünnel, melyek a Hungaroringet érintő óriási beruházás részei.

A Hungaroring új boxépülete, mely nemrég készült el. A 40. Magyar Nagydíjon már ez lesz a csapatok „otthona”

Forrás: A Hungaroring Facebook-oldala

Óriási átalakuláson esett át a Hungaroring

A Hungaroring hivatalos oldalán arról írnak, hogy bár csak jövő áprilisra végeznek teljesen a munkálatokkal, már most lenyűgöző az az állapot, ahol a beruházás tart. Modern, elegáns, minden szempontból méltó a Formula 1-es színvonalhoz. A június közepén tartott sajtótájékoztatón bemutatták az új főépületet és főlelátót. A célegyenes, ahol a rekonstrukciós munkálatok zajlottak és zajlanak még mindig, új aszfaltot is kapott.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az eseményen arról beszélt, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan ezúttal is telt házra számítanak a versenyhétvégén.

Hatalmas büszkeség számomra, hogy együtt élhetjük át ezeket a történelmi pillanatokat: noha én végig követtem a változást, így is felemelő a látványt nyújtanak az újítások

– mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– Ez nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egy új korszak kezdete a magyar autó-motorsport számára. Az új főépület és főlelátó minden egyes eleme azt a célt szolgálja, hogy a versenyzők, a csapatok és a szurkolók egyaránt világszínvonalú élményben részesüljenek. Bár a munkálatok csak jövőre fejeződnek be, és az idei egy átmeneti állapot, kívülről ez egyáltalán nem látszik, már most látható, milyen gyönyörű, modern, nemzetközi szinten is elismert pálya formálódik a szemünk előtt – közölte boldogan.

Nem lépték át az előre tervezett költségvetést

Gyulay Zsolt az eseményen beszélt arról is, mennyibe is kerül a felújítás. Mint közölte: az eredetileg tervezett 78 milliárd forintos költségvetést nem lépték át. Büszke arra, hogy a Magyar Nagydíj egy olyan rendezvény, amely képes önmagát eltartani. Egy érdekességet is elárult: az elmúlt 15 évből 13-szor a jegybevételekből nyereséges volt a zrt., amelynek a Hungaroring fenntartásához és a versenyszervezéshez nincs szüksége állami támogatásra.