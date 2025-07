Győztes főpróbát tartott a karcagi gárda

Nyolc nappal a másodosztályú futball-bajnokság rajtja előtt utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a karcagi foci csapat. Ellenfele az NB III-ban érdekelt DVSC II volt, amelynél két góllal bizonyult jobbnak Varga Attila együttese.

Karcagi foci meccs: behúzta utolsó tesztmeccsét a karcagi legénység

Forrás: Pesti József/ MW-archív

Karcagi foci

Első hazai tesztmeccsét játszotta szombaton délután az NB II-es újonc karcagi foci csapat, amely több változáson is átment az elmúlt hetekben.

Karcagi SC–DVSC II. 3–1 (1–1)

Karcag: Engedi – Sághy, Fazekas, Szekszárdi, Győri, Szűcs, Bodor, Pap, Szakács, Székely, Girsik. Csere: Kovalovszki, Vida, Tarcsi, László, Fábián. Vezetőedző: Varga Attila.

Karcagi gólszerzők: Székely (39.), Vida (46.), Kovalovszki (56.).

A „kis Loki” kezdett jobban, amely a 13. percben meg is szerezte a vezetést. A folytatásban próbált felpörögni a hazai gárda, ám az egyenlítés csak 39. percben jött össze Székely Dávid góljának köszönhetően, 1–1. A térfélcserét követően a hatszoros válogatott középpályás, Vida Máté talált a vendégek hálójába. A folytatásban a Nagykanizsáról érkező Kovalovszki Máté lövése vágódott a debreceniek kapujába, 3–1. A hajrában Sághy Félix fejese a felső lécen csattant. Karcagi csapat győzelemmel hangolt a jövő vasárnapi Mezőkövesd elleni idegenbeli bajnoki rajtra.

– Ugyanúgy mint Békéscsabán, ezúttal is nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést – értékelt a lefújás után Varga Attila, a karcagi klub közösségi oldalán. – Most nem fognám a megilletődöttségre a történteket, inkább azt mondanám, hogy rendkívül lassan futballoztunk, a párharcokban gyengék voltunk, kevés volt a labda nélküli mozgás, éppen ezért a mélységi játékok helyett csak a szélekre passzoltunk, azokat is inkább visszafelé. Nem voltam elégedett a látottakkal. A félidőben megbeszéltük, hogy a második játékrészben mit szeretnék látni. Ott már azért a középső zónában való labdaszerzések összejöttek, nem véletlenül fordítottuk meg az állást, szép gólokat szereztünk és megérdemelten nyertünk. Ettől függetlenül sok munka vár még ránk, hiszen nem állt össze teljesen a keret, a társas kapcsolatok még hagynak maguk után kívánnivalót mind a csapatrészek, mind pedig az egymás mellett játszók között. Nem vagyunk még készek, de ezt nem is lehet még elvárni, hiszen ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ennyi új játékossal nem lehet „két nap” alatt varázsolni, de dolgozunk és igyekszünk a bajnoki rajtra minden szegmensben erősödni.