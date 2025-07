Tízet rúgott a Martfű a Rákóczifalvának

A Rákóczifalva SE az első, míg a Martfűi LSE a hatodik edzőmérkőzését játszotta szerdán, így várható volt, hogy kijön a két csapat közti osztálykülönbség.

Tíz gólt lőtt a Martfűi LSE a Rákóczifalvának

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Rákóczifalva SE– Martfűi LSE 0–10 (0–4)

Rákóczifalva: Császár – Trecskó, Pápai, Vadas, Szmutkó – Münich, Gonda, Ladányi D. – Koltay, Fűzi, Márkus. Csere: Nagy K. (kapus), Manzinger, Kecskés, Szakali, Szabó M., Nádházi, Kovács K.. Edző: Komáromi György.

Martfű: Széll – Bogdán, Balla, Hunya, Székely – Bódai, Prozlik – Kinyig, Varga T., Fődi – Zsíros. Csere: Kalmár, Horváth, Ács, Kenyeres, Benke, Méhesi, Madarassy, Boros, Lakatos, Mészáros, Vona, Laczkó, Buzás. Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Bódai (8.), Zsíros (20., 31.), Bogdán (43.), Kalmár (50., 87.), Varga T. (54.), Fődi (62.), Lakatos (82.), Boros (89.).

A mérkőzés nagy részében az NB III Délkeleti csoportban szereplő Martfű dominált, az első félidőben még azonban akadtak a Rákóczifalva előtt is helyzetek. Utóbbi nem tudta kihasználni lehetőségeit, a vendégek azonban négyszer is eredményesek voltak. Az idő előrehaladtával aztán egyre jobban kijött a különbség a két csapat között, köszönhetően annak, hogy Koncz Zsolt csapata jóval előrébb jár már a felkészülésben, emiatt pedig jobb fizikai állapotban vannak a játékosok, mint a hazai csapatnál. A martfűiek a második játékrészben még hat gólt szereztek, így 10–0-s győzelmet arattak.

Komáromi György: – Csupán két hete kezdtük a felkészülést, ez volt az első edzőmeccsünk, de így is sok minden le lehetett vonni a mérkőzésből, hogy állunk fizikailag. Akadtak hibáink, de voltak jó dolgok is. Tudtuk támadásokat is vezetni az első félidőben főleg, de ezeket nem tudtuk befejezni. Védekezésben keményebbnek kellett volna lennünk, a Martfű hamarabb reagált a labdavesztésekre, azonnal megállította a játékot. Fizikálisabbak és gyorsabbak is voltak, de ők már jóval előrébb járnak a felkészülésben, mint mi és magasabb szintet is képviselnek. Nekünk pedig még sokat kell edzeni, a bajnokságig még egy hónapunk van, a kupaszereplésig azonban már csak bő két hét.