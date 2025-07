Simán kikapott vármegye I.-es ellenfelétől a Martfű

Hetedik edzőmérkőzésén a Martfűi LSE a Sándorfalva csapatát látta vendégül. Mivel Koncz Zsolt csapata vasárnap is pályára lép, így emiatt szombaton azok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek.

Martfűi LSE–Sándorfalva SK 0–7 (0–3)

Martfű: Kenyeres – Laczkó, Benke, Mészáros, Antman, Prozlik, Boros, Horváth, Kalmár, Méhesi, Vona. Csere: Széll (kapus), Hunya, Trencsényi, Buzás, Madarassy, Lakatos, Zsiros, Hervay, Kátai. Edző: Koncz Zsolt.

Fiatalok, illetve sérülésből felépülő játékosok szerepeltek főleg a Martfűnél, azonban látszott, hogy nem tudják felvenni a versenyt az előző szezonban a Csongrád vármegye I.-ben második helyen végző Sándorfalva együttesével. Az első félidőben hármat lőttek a csongrádiak, a fordulás után pedig megtoldották még néggyel találataik számát, amivel kialakult a 7–0-s végeredmény. A martfűiek szinte végig alárendelt szerepet játszottak, így megérdemelt vendégsiker született.

Koncz Zsolt csapata legközelebb vasárnap 17 órakor a Szeged vendégeként játssza utolsó edzőmeccsét a jövő heti bajnoki rajt előtt.

Koncz Zsolt: – Azok a játékosok kaptak most szerepet, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. Ez a mérkőzés rávilágított arra, hogy a labdarúgást nem szájjal, hanem lábbal kell játszani. Jól helyretettek minket, de az edzőmeccsnek az is a szerepe, hogy gyakoroljunk, így a fiatalok is szerezhettek egy kis tapasztalatot. Azonban feltűnt, hogy jelenleg még nem tartanak ott, hogy felvegyék a versenyt egy megye I.-es csapattal.