A Karcag elindult a profi liga irányába

A karcagi csapatban régi-új játékos Pap Zsolt, aki két év múltán tiszafüredi és kisvárdai kitérőt követően újra kék-fehérben fog futballozni. Ígéri, hogy megmutatják tudásukat. – Mivel egy évet már játszottam Karcagon, így nem voltam ismeretlen a vezetők számára, akik megkerestek, mivel úgy gondolták, hogy hasznára lehetek a csapatnak – nyilatkozta a csatár a klub honlapján. – Nem is haboztam túl sokat, elfogadtam a felkínált lehetőséget. Szerintem egy nagyon jó három héten vagyunk túl a csapattal. Bele tettük a munkát rendesen. A klubon is érzem a fejlődést, a három évvel ezelőttihez képest hatalmas a változás, elindultunk a profi liga irányába, s szerintem nagyon jó úton járunk. A körülmények is adottak egy jó közösség és csapat felépítéséhez. Szerencsére remek keret jött össze és a stáb is teljesen profi. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy jó csapat vagyunk.

NB II. Karcagi jövés-menés

Érkezett: Bodor Zoltán (Siófok), Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Hidi Patrik (BVSC), Kovalovszki Máté (Nagykanizsa), László Dávid (Nagykanizsa), Pap Zsolt (Kisvárda), Szekszárdi Tamás (Szentlőrinc), Tarcsi Róbert (Nyíregyháza, kölcsönben), Vida Máté (Vasas).