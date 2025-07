A Karcag megkezdi NB II-es szereplését – nem átszálló jegyet váltanának a másodosztályba

Immár tizennyolc éve annak, hogy utoljára másodosztályú mérkőzést láthatott Karcagon a város futballt szerető közönsége. Akkor a pénztelenség volt elsősorban az oka későbbi visszalépésüknek, ezúttal azonban szinte minden együtt áll ahhoz, hogy ne csak átszálló jegyet váltson a klub a Merkantil Bank ligába. A kevés pihenő és a játékos mozgások miatt ugyan még nem “kész” teljesen a csapat, de a nagy várakozás okozta adrenalin töltet óriási energiákat szabadíthat majd fel minden bizonnyal az NB II hétvégi rajtján a pályára lépő labdarúgókban.

Papp Zsolt (labdával) NB II-es bajnokként Kisvárdáról igazolt Karcagra

Fotó: Kacagi SC / Facebook

NB II.

Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

vasárnap 17.30

Ami annak a Mezőkövesdnek az otthonában esedékes, mely gárda tavaly esett ki az NB I-ből. Tovább mélyülve a történelemben, a 2021/22-i bajnokságban még négy osztály különbség választotta el a két egyesületet egymástól, a mostani pályaválasztó az első ligában szerepelt, vendégei pedig épp akkor nyerték meg Jász-Nagykun Szolnok vármegye bajnokságát. Ilyen a sors, de úgyis mondhatnánk, hogy változnak az idők, a borsodiak eggyel lejjebb csúsztak, míg versenytársaik kettővel feljebb araszoltak azóta.

A Karcag az NB III Északkeleti csoportjának megnyerése, majd a sikeresen megvívott osztályozó mérkőzések után kvalifikálta magát a Merkantil Bank ligába és minden vágya, hogy meg is ragadjon ott. A Nagykanizsa elleni találkozók után Varga Attila edző és a klub vezetése tovább építgették csapatukat, tíz játékos - közöttük volt válogatott, illetve NB I-et is megjártak is akadtak - érkezését jelentették be az átigazolási időszak alatt. Közel ennyi távozó is akadt persze, akik más csapatokban próbálnak majd szerencsét a jövőben.

Mindössze bő egy hónap állt az egyesület rendelkezésére, hogy ütőképes gárdát hozzon össze az NB II-es rajtra, emiatt az edzői stáb és a játékosok egyöntetű véleménye is az, hogy a csapat nem állt még teljesen össze a mezőkövesdi rajtra. Meccsről meccsre szeretnének fejlődni, ezalatt például a sérüléseikből visszatért egykori válogatott Vida Máté valamint a több száz első osztályú találkozón is szerepelt Hidi Patrik is visszanyerheti korábbi formáját. Az ő érkezésük és pályára lépésük még további motivációt adhat az együttesnek ahhoz, hogy sikeresen vívják meg első fellépésüket.