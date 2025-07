Koncz Zsolt stabil középcsapatot épít Martfűn

Másodszor is kicentizték a bennmaradást Martfűn, de a nyári keretben történt mozgások és a hosszabb felkészülés stabilabb NB III-as idényt vetíthet előre Koncz Zsolt együttese számára.



Szinte teljesen új csapattal vágnak 2025/2026-os NB III-as szezonnak Koncz Zsolték a Martfűvel

Fotó: Nagy Balázs



A Martfű második NB III-as idényében is csak a hajrában dőlt el a bennmaradás. Ezúttal kevesebb pont is elegendőnek bizonyult a cél eléréséhez, de a forgatókönyv szinte kockáról kockára emlékeztetett az tavalyi szezonra. Martfűn nem aprózták el a nyári átalakítást: tizenhárom érkezővel és tíz távozóval nagy volt a jövés-menés, alaposan felforgatták a keretet. Koncz Zsolt lényegében egy teljesen új csapattal vághat neki a szezonnak, őt kérdeztük a felkészülésről és az új szezonról.

– Nagy átalakuláson ment keresztül a keret, de a felkészülés kezdetétől szinte végig együtt dolgozhattunk azzal a csapattal, amely nekivág a 2025/26-os idénynek. A felkészülési mérkőzések célja az összeszokás volt, az eredmények csak másodlagosak. Egy hónap állt rendelkezésünkre, több mint tíz új játékos érkezett, és közben a fizikai állapotot is fel kellett építeni – ezt majd a bajnoki meccsek tükrözik igazán. Úgy érzem, ott tartunk, ahol ebben az időszakban kell. A menetrend érdekes, hiszen az első forduló után másfél hét szünet jön, közben kupameccset játszunk, így van még időnk csiszolódni. A célunk azonban változatlan, stabil középcsapattá szeretnénk válni. Ha az érkezők beépülnek, és bővebb, variálható keretünk lesz, nyugodtabb szezonra lehet esélyünk. Tavaly ősszel 22 pontot szereztünk, tavasszal pedig csak 13-at. Ha ott többet gyűjtöttünk volna, elkerülhettük volna a végső hajrát.

A keretépítésnél igyekeztünk egyensúlyt találni a fiatalítás és a rutin között. Érkezett két fiatal kapus Széll Dániel és Kenyeres Zsombor, előbbi 2008-as születésű, így megfelelünk a fiatalszabálynak is. Kettő szintén 2008-as mezőnyjátékost is igazoltunk a nyár folyamán, az egyikük a fiatal tehetség Lakatos Martin. Két rutinos játékost is igazoltunk Hunya Ferenc és Kalmár Ferenc személyében, melléjük jött három szintén rutinosabbnak mondható, de fiatal, Antman Joshua, Bogdán Bence és Bódai Nándor. Jelen állás szerint abban változtak a csapat lehetőségei, hogy az öltözőben – érzésem szerint – jobb lett a hangulat, mélyebb lett a keret, több variációs lehetőség áll rendelkezésemre, mivel minőségi játékosok érkeztek.