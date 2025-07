A Tiszaföldvár egy megújult csapattal szeretne ismét eredményesen szerepelni

Nagy változásokat hozott az előző szezon vége a Tiszaföldvár csapatánál. Az NB III-ban újoncként kilencedik helyen végzett együttes szakmai stábja távozott és velük együtt gyakorlatilag a teljes keret is kereket oldott. Az ok meglehetősen prózai, a szponzor nem tudta tovább biztosítani az anyagi feltételeket, így a klub vezetése más megoldás után nézett. Mindössze három játékos maradt hírmondónak, így az első feladat futballisták keresése volt, amire nagyon kevés ideje maradt az illetékeseknek.



Korom Tibor vezetőedző szerint a vártnál jobban sikerült a felkészülésük a 2025-2026-os NB III-as szezonra

Fotó: Pesti József

Jobb későn, mint soha, tartja a mondás, és ezzel így lehettek Tiszaföldváron is, ahol a vezetés Csengeri István klubmenedzser személyében olyan emberre lelt, akinek három hét alatt sikerült huszonegy főre duzzasztania a keret létszámát. A leigazolt futballisták többsége azonban Szeged környékéről való, Csongrád vármegye székhelyéhez kötődik, mint ahogy az edző Korom Tibor is. Mi sem volt természetesebb, mint hogy a tréningek levezetéséhez is a régióban keressenek helyszínt, így esett a választás Bordányra - hazai mérkőzéseiket viszont Kunszentmártonon játsszák majd.

Az állomány jó része húsz év körüli fiatalokból áll, mégsem nevezhetők rutintalan játékosoknak, hiszen többségük már lehúzott egy-két évet az NB III-ban. Bár létszámban megvan az együttes és a szabadon igazolhatóság határideje lejárt, még nem mondtak le arról, hogy augusztus végéig azonnal bevethető játékost - esetleg többet is - hozzanak a klubhoz. Az alapvető célkitűzés a bennmaradás, ám titkon a tavalyi kilencedik helyezés eléréséről álmodoznak az egyesületnél.

Szakmáról ugyan még nehéz beszélni, hiszen az edzőnek nagyon kevés ideje maradt csapata összerakására, a sebtiben lekötött öt edzőmérkőzésen mutatott játék azonban nem mutat rossz összképet az együttes jelenlegi felkészültségi állapotáról. Több alkalommal győztek is a tesztmérkőzéseken, de ami ennél is üdvözítőbb, hogy Korom Tibor edző szerint a reméltnél jobban is mozogtak azokon.

A legutóbbi alkalommal Mohácson a kezdő csapat egészen kiválót produkált - nem mellesleg gólokat is lőtt - negyvenöt percen keresztül az NB III-ról csak osztályozón lemaradt ellenfelével szemben. A héten tovább csiszolta fiaival a taktikai elemeket a tréner, és a hírek szerint már alig várják futballistái a Hódmezővásárhely elleni hét végi idegenbeli rajtot. Semmiképp nem feltartott kezekkel lépnek majd pályára az esélyesebb hazai gárda ellen, és már az első találkozójukon megmutatnák, hogy van keresnivalójuk ebben a szezonban is.