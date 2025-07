Elrajtol az NB III. a hétvégén – nagy reményekkel várják a kezdő sípszót a délkeleti csoportban

Mindössze egy nap választja el térségünk csapatait az NB III 2025/26 évi szezonjának rajtjától, ami előtt annyi bizonyos, hogy mindegyikőjük nagy reményekkel várja a vasárnapi kezdő sípszót.

Jól sikerült az NB III-as felkészülése a Tiszafürednek, tudták pótolni a távozókat

Fotó: Pesti József

Az is tény, hogy érdekelt együtteseinknél nem kevés személyi változás történt a nyáron, a Tiszafüred, a Tiszaföldvár és a Martfű gárdái esetében az érkezők és távozók listáján is legalább tíz név szerepelt. A Karcagot (feljutott az NB II-be), és a Szolnokot (kiesett a vármegyei első osztályba) már nem találálhatjuk a listán, így csak hárman képviselik térségünket a harmadosztály idei kiírásában.

NB III.: Délkeleti csoport

Hódmezővásárhelyi FC–Tiszaföldvár SE

vasárnap 17.30 óra

Nem mindennapi, ha egy klub szinte a teljes keretét kicseréli egy átigazolási időszakban. Tiszaföldváron most ez történt, az ismert anyagi nehézségek miatt Tiszazugban lényegében profilt váltottak, új alapokra helyezték a labdarúgást. Mindössze három játékos maradt hírmondónak - Mikó Vince, Bojtos Tamás és Bánki-Horváth Péter -, a megüresedett helyeket zömmel Szeged környéki fiatal játékosokkal töltötték fel. Ebben Csengeri István klubmenedzser volt a segítségükre, akinek nem kevesebb, mint tizenkilenc labdarúgót sikerült a klubhoz igazolnia három hét alatt. A felkészülés Bordányban zajlott öt edzőmérkőzéssel fűszerezve, a hazai találkozóit pedig Kunszentmártonban játssza majd a csapat. A rendelkezésre álló rövid időre ellenére egészen jól sikerültek a teszt meccsek, így bizakodva várja a rajtot Korom Tibor gárdája. Ami nem lesz azért egy sétamenet a tavasszal még Tiszaföldváron futballozó Sági Marcellel kiegészült Hódmezővásárhely otthonában.

Martfűi LSE–Dunaharaszti MTK

vasárnap 17.30 óra

Két nehéz NB III-as szezon után ismét nagy reményekkel várja a következő bajnokságot Koncz Zsolt együttese. Bár ismét kicserélődött gyakorlatilag a fél keret, annyiban mindenképp más volt az idei felkészülésük, hogy szinte az elejétől rendelkezésre álltak már az új játékosok. A hangulat is jobbnak látszik most az öltözőben, bizakodva várják a Dél-Nyugati csoportból - legutóbb ott a tizedik helyen végzett - átkerült, így itt újoncnak számító Dunaharaszti elleni bajnoki rajtot. Továbbra is a középcsapati státusz elérése a cél, ehhez azonban egyformán jól kellene teljesíteni a szezon mindkét felében. Úgy tűnik, hogy erősödött az állomány, mégha a tesztmérkőzések eredményei nem is tükrözik ezt. A tréner szerint a gyakorló meccsek csupán a bajnoki ráhangolódást szolgálják, így ezekből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni.