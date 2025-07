Kiütötte a horvátokat a női válogatott

Női válogatottunk előbb a görögöket szoros meccsen, majd a japánokat könnyedén győzte le a C jelű négyesben a szingapúri világbajnokságon. Így a csoportelsőség egyben már negyeddöntős szereplést ért a mieink számára. Előbb azonban a gyengécske, mindkét mérkőzésén nagy különbségű vereséget szenvedő horvát együttessel szembeni csoportzárót még le kellett játszania Cseh Sándor szövetségi kapitány együttesének.

Női válogatottunk nemcsak fogadkozott, hanem meg is szerezte a csoportelsőséget

Fotó: Koszticsák Szilárd/ MTI

Válogatottunk szélsője, Vályi Vanda azt mondta a meccs előtt, hogy még nem foglalkoznak a negyeddöntővel és továbbra is meccsről meccsre gondolkoznak.

– A horvátok az elmúlt években szerintem sokat fejlődtek, az első pillanattól kezdve úgy kell odaállni, mint egy komoly összecsapáshoz. Szerintem a fizikai különbség dönt majd, a mi javunkra – nyilatkozta a szélső.

Magyarország–Horvátország 22–6 (9–2, 5–2, 5–1, 3–1)

Gólszerzők: Keszthelyi, Garda 4-4, Varró 3, Vályi, Leimeter, Szilágyi, Hajdú 2-2, Sümegi, Dömsödi, Peresztegi-Nagy 1-1, illetve Rozic 4, Jankovic 2.

Éppen Vályi Vanda nyitotta meg a gólok sorát, majd Keszthelyi Rita ejtése is célba ért, mind ehhez alig több mint másfél percre volt szüksége nemzeti csapatunknak. A horvátok azonban Ivo Rozic révén pillanatok kiegyenlítették hátrányukat. Innentől viszont nagyon beindult a magyar válogatott, amely egy 10–0-s rohammal állva hagyta vetélytársát. A folytatásban egy kicsit kiestek a ritmusból játékosaink. Ez nem azt jelentette, hogy szorossá vált volna az összecsapás, hanem azt, hogy alábbhagyott a koncentráció, amit szóvá is tett a partról Cseh Sándor. Tegyük hozzá, a védekezéssel nem volt baj, mert helyükön voltak a blokkok és a vb-újonc kapusunknak, Torma Lucának is akadtak bravúrjai. Mindezt bizonyítva a mieink csak hat gólt engedtek a horvátoknak, akiknek 35 kapura lövésük volt a meccsen. A magyarok viszont sokkal jobb százalékkal célozták riválisuk kapuját, hiszen 36 lövésükből 22 gólt termeltek. A lényeg, hogy Szilágyi Dorottyáék kedvükre gyakorolhattak, és a papírformának megfelelően magabiztos győzelmet arattak.