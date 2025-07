Parádés győzelemmel a döntőben a női vízilabda-válogatott

Női vízilabda-válogatottunk fantasztikus játékkal hatgól különbséggel legyőzte az olimpiai címvédő spanyol együttest szingapúri világbajnokság elődöntőjében. Két nap múlva pedig döntőt játszhat a szolnoki Cseh Sándor által irányított csapatunk a görögök ellen.



Megérdemelten végig vezetve nagy fölénnyel jutott Cseh Sándor női vízilabda a világbajnoki döntőbe

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Vb-n és Eb-n tizenhárom esztendeje nem győztük le a spanyol válogatottak, most nagyon fogadkozott csapatunk. – A negyeddöntő minden világversenyen vízválasztó, a továbbjutással elértük, hogy az utolsó napon éremért, akár aranyért is játszhassunk – mondta Cseh Sándor, a válogatott szövetségi kapitánya az elődöntő előtt az nso-nak. – Gyakran hangoztatom, de komolyan is gondolom, hogy figyelem a játékosokat – azokat is, akik ezúttal nem kerültek be a csapatba.

Sok munka vár rájuk, a következő években egyénileg és csapatszinten is építkezni kell, ezen az úton jó visszaigazolást jelent, hogy a világkupa után a vébén is ott vagyunk a legjobbak között. Ugyanúgy kell játszanunk, ahogy eddig – és ezt nemcsak a tornára értem, hanem az elmúlt fél évre is. Az elődöntőben persze benne van a kiszámíthatatlanság, a feszültség bármit kihozhat a csapatból, de bíznunk kell magunkban és abban, amit tudunk. Fontos, hogy a fegyelmezettség mellett szárnyaljon a fantáziánk, mert anélkül nem lehet nagy tetteket véghez vinni.

Egy biztos a magyar csapat a görögök ellen szeretne játszani, azért mert ők már bejutottak a szerdai a fináléba, ugyanis nem kis meglepetésre 14–10-re legyőzték az amerikai válogatottat az első elődöntőben.

Magyarország–Spanyolország

15–9 (6–2, 5–2, 3–2, 1–3)

Gólszerzők: Szilágyi, Keszthelyi 3-3, Leimeter, Vályi 2-2, Tiba, Garda, Varró, Faragó, Rybanska 1-1, illetve Ruiz 3, Ortiz 2, Leiton, Crespi, González, Prats 1-1.

A nyolc párizsi olimpiai bajnokkal felálló spanyolok Arrones Leyton találatával szerezték meg a vezetést. Erre nem kevesebb, mint hatgóllal válaszolt a magyar válogatott, amelyekre elmaradtak a válaszok, egyik szebb volt, mint a másik. Az emberelőnyeinket belőttük, míg a spanyolokét rendre kivédekeztük. Leimeter Dóra, Tiba Panna, Garda Krisztina, Keszthelyi Rita, valamint Faragó Kamilla lövésével szinte kilyukasztotta a rivális hálóját, míg Szilágyi Dorottya saját térfeléről is betalált a kinn álló spanyol kapus fölött. Az első negyed 6–2-es magyar vezetés zárult. A folytatásban rögtön felzárkózott a címvédő, eddig tartott az örömük, mert Keszthelyiék egy újabb 4–0-s etapot repesztettek. A világklasszisokkal felálló ibériai együttes nem tudott mit kezdeni a mienkkel. Emberelőnyből, akcióból, lefordulás után is eredményes voltak a magyar lányok, nem feledve, hogy a kapunkban Neszmélyi Boglárka bravúrt-bravúrra halmozott, nem kevesebb, mint 14 védése volt az egész meccsen. Ki gondolta volna, hogy záró felvonásra eldőlnek a lényegi kérdések, ugyanis 14–6-os magyar vezetéssel indult az utolsó felvonás. A záró nyolc percben pedig jól menedzselte tekintélyes előnyét, továbbra is kontrolálta a mérkőzést a magyar válogatott. A hajrá már csak tipikus le kell játszani találkozót hozott, csak a különbség volt a kérdés, ami hatgól lett a mieink javára, 15–9.