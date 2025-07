Az olasz meló elvégezve, világbajnoki elődöntőbe jutott hölgycsapatunk!

A felek az utóbbi egy esztendőben kétszer is összemérték erejüket. Előbb párizsi olimpián, ahol az 5. helyért folyó páros csatában ötösökkel 15-12-re győzött a magyar női vízilabda-válogatott, majd világkupa januári selejtezőjében 13-12-es magyar siker született. Na de vissza a szingapúri világbajnoksághoz! Hölgycsapatunk csoportgyőztesként végzett, így egyből a negyeddöntőbe jutott, három nap „pihenő” után az olasz válogatott volt az ellenfele a négy közé jutásért folyó párharcban.

A női vízilabda-válogatott tagja, Garda Krisztina (fehér sapkában) bombagóljaival sokat segített az övéinek

Forrás: István Derencsenyi/World Aquatics

– Jól jött, hogy több napunk volt gyakorolni a negyeddöntő előtt – mondta Leimeter Dóra, a mieink jobbszélsője az Nso-nak. – Alaposan elemeztük az olaszok stílusát, felkészültünk a rájuk jellemző játékelemekre. Nagyon gyorsak, biztos vagyok benne, hogy ellenünk is nagy tempót diktálnak, vagyis figyelnünk kell, hogy ne kapjunk lefordulásgólokat. Többféle zónát szoktak játszani, fontos, hogy mindegyik ellen tudjunk érvényesülni, megtaláljuk a megoldásokat.

A női vízilabda-válogatott negyeddöntős eredménye

Magyarország–Olaszország 12–9 (3–3, 3–2, 4–2, 2–2)

Szingapúr, 150 néző. V.: McCall (amerikai), Margeta (szlovén).

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi 1, KESZTHELYI 4, SÜMEGI 2, Varró, Faragó, LEIMETER 2. Csere: Szilágyi D. 1, GARDA 2, Dömsödi, Hajdú K., Tiba, Rybanska. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor.

OLASZORSZÁG: CONDORELLI – Gant, Bianconi 1,

RANALLI 4, Cocchiere, Bettini 1, Leone. Csere: GIUSTINI 3, Cordovani, Gagliardi, Millo, Cergol, Meggiato. Szövetségi kapitány: Carlo Silipo.

14/6, ill. 11/5. Gól – ötméteresből: –, ill. 4/3.

Az olasz együttes szerezte meg a vezetést, válaszként Sümegi Nóra közelről kotorta be a mieink első és egyben egyenlítő gólját. Keszthelyi Rita ejtése is célba ért, ám a rivális pillanatok alatt fordított. Vályi Vanda bombájával zárult a nyitó negyed, 3-3. A folytatásban ismét Keszthelyi villant, az olaszok azonban két ötméteresnek is köszönhetően visszavették a vezetést, tegyük hozzá, hogy utoljára a mérkőzésen. Ugyanis egyre jobban összeállt csapatunk védekezése, jó helyen voltak a blokkok, Neszélyi Boglárka kapus is rendre a helyén volt. Mivel Sümegi és Garda Krisztina találatára sem érkezett válasz, így 6-5-ös magyar vezetéssel zárult az első félidő.