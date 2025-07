Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A vármegyei sportélet ugyan nem a nyári időszakban a legsűrűbb – edzőmérkőzéseket viszont játszanak csapataink –, azonban ettől függetlenül is akadnak fontos sportesemények a nagyvilágban. Többek között eheti sportműsorunkban megemlítjük, hogy hétvégén befejeződik a női labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntője, illetve vízilabdázóink is medencébe ugranak a szingapúri vb-n. Mindemellett pedig folytatódik a Tour de France is.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szombati sportműsor

Atlétika

Gyémánt Liga: London, 15.00 (tv: M4 Sport).

Birkózás

Polyák Imre-Varga János Emlékverseny: döntők, 17.00 (tv: M4 Sport+).

Baseball

MLB: alapszakasz, Toronto Blues–San Francisco Giants, 21.00 (tv: Sport 2).

Darts

World Matchplay: Blackpool, 1. nap, 20.00 (tv: Sport 1).

Labdarúgás

Felkészülési mérkőzések: Martfű–Sándorfalva, Tószeg–Aranyszarvas, Szentes–Kunszentmárton, 10.00, Tiszafüred–DEAC, Karcag–DVSC II., Törökszentmiklós–Szeged II., 11.00, Abádszalók–Kenderes, 17.00, Besenyszög–Jászkisér, 18.00, Tiszaszentimre–Kunhegyes, Lurkó Focimánia–Lurkó Focimánia U19, Túrkeve–Bucsa.

Női Európa-bajnokság: Franciaország–Németország, 21.00 (tv: M4 Sport).

Motorsport

MotoGP: Cseh Nagydíj, 10.45, időmérő, sprintfutam, 14.30 (tv: Arena 4).

Nyílt vízi úszás

világbajnokság: nők, 3 km kieséses sprint, 2.00, férfiak, 3 km kieséses sprint, 4.30 (tv: M4 Sport).

Országúti kerékpár

Tour de France: 14. szakasz, 11. 45 (tv: Eurosport 1).

Vízilabda

Világbajnokság: negyeddöntő, Ausztrália–Görögország, 10.00, Egyesült Államok–Japán, 11.30, Magyarország–Olaszország, 13.00 (tv: M4 Sport).

Vasárnapi sportműsor

Autósport

Nascar Cup Series: 21. futam, Dover, 20.00 (tv: Arena 4).

Birkózás

Polyák Imre-Varga János Emlékverseny: döntők, 17.00 (tv: M4 Sport).

Darts

World Matchplay: Blackpool, 2. nap, 14.00 és 20.00 (tv: Sport 1).

Kézilabda

Női junior Európa-bajnokság: helyosztók, 9.30 és 11.45, 5. helyért, 14.15, 3. helyért, 16.45, döntő, 19.15 (tv: Sport 2).

Kosárlabda

Universiade: 3x3, Németország, 14.10 (tv: Arena 4).

Labdarúgás

Felkészülési mérkőzés: Rákóczifalva–Tiszaföldvár, Szeged–Martfű, 17.00, Cibakháza–Tiszasas, 18.00.