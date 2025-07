Két számban is bronzérmet szerzett Donkó Gréta az úszó ob-n

Debrecenben rendezték meg nemrégiben a 11-12 évesek számárú az úszó országos bajnokságot. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzői közül négyen teljesítették a szintidőt, amivel kvalifikáltak a megméretésre.

A Szolnoki Sportcentrum úszója, Donkó Gréta 400 és 800 méteren is bronzérmet szerzett gyorsúszásban

Forrás: Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola / Facebook

Közülük Donkó Gréta teljesített a legjobban, aki két számban is felállhatott a dobogóra. Gréta 800 méteren és 400 méteren is harmadik lett gyorsúszásban, egyéni csúccsal. Emellett még indult 200 méteren és 100 méteren is gyorsúszásban, előbbiben az ötödik, utóbbiban a negyedik helyen zárt.

Csibra Lehel 800 méteres gyorsúszásban a tizedik, míg 400 méteres vegyesúszásban a tizenegyedik helyet szerezte meg.

Dér Márton 100 méteren pillangón a 14. lett, Zsúnyi Dorottya pedig 400 m gyorson a 25. helyen végzett.