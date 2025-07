Simán nyert Mohácson a Tiszaföldvár

A vártnál később kezdődött a Tiszaföldvár SE felkészülése, így másfél héttel a bajnokság kezdete előtt csupán második edzőmérkőzését játszotta a csapat. Ezúttal hosszú út várt a tiszazugiakra, akik egészen Mohácsig utaztak a meccsre.

Győzelmet aratott a Tiszaföldvár SE

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Mohácsi TE 1888–Tiszaföldvár SE 0–4 (0–3)

Tiszaföldvár: Szalontai – Nagy S., Tomics, Burai, Lőrincz – Murár, Mikó, Orovecz – Mahler, Pataki Z., Bojtos. Csere: Nagy Z., Milinkovics, Berta, Szécsi, Hofmann, Holló. Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Orovecz (28.), Pataki Z. (31.), Bojtos (41.), Mahler (50.)

Az első tíz perc kivételével főleg a Tiszaföldvár irányította a mérkőzést. Ezt követően magához vette az irányítást a TiSE, amely az első félidő végéhez közeledve tizenhárom perc alatt háromszor is eredményes volt. A fordulás után sem kellett sokat várni az újabb földvári gólra, hiszen az 50. percben Mahler Gergő is eredményes volt, a 60. perctől pedig több próbajátékos is lehetőséget kapott. Az utolsó félórában kevésbé volt meg az összhang a csapatban, ezáltal több hiba is becsúszott, de ez annak köszönhető, hogy a próbajátékosok nem ismerik egymást, a teljesítményükre azonban nem volt panasza Korom Tibor vezetőedzőnek, aki végül 4–0-s győzelemnek örülhetett.

A Tiszaföldvár legközelebb pénteken, a Zagyvarékas ellen lép pályára.

Korom Tibor: – Második hete dolgozunk együtt a csapattal, folyamatosan új játékosokkal egészülünk ki. Baranya vármegye bajnokával, a Moháccsal játszottunk, amely az osztályozón a Pest vármegyeivel Gödöllő ellen maradt alul. Jól szolgálta a felkészülésünket a mérkőzés, igyekeztünk javítani a Békéscsaba II. elleni találkozónkhoz képest több dologban is, mint például a területszűkítés vagy a visszatámadás, ez pedig sikerült. Szinte végig domináltunk a meccsen, csupán két helyzetet engedtünk az ellenfelünknek, így összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel.